Ny affaldsordning er fem måneder forsinket

Ringsted - 21. marts 2018 kl. 14:50

Godkendes den nye ordning for afhentning af storskrald og haveaffald i Ringsted Kommune, bliver den først implementeret 1. marts 2019 - altså fem måneder efter den dato, administrationen i kommunen præsenterede byrådet for tilbage i november. Det fremgår af dagsordenen for Klima- og Miljøudvalgets møde torsdag 22. marts.

Der peges i dagsordenen på fire grunde til, at man må udskyde en eventuel implementering af en indsamlingsordning for haveaffald og storskrald i Ringsted Kommune.

1. Ordningerne skal indarbejdes i »Regulativ for Husholdningsaffald«. Regulativet skal i høring i mindst fire uger og vedtages af byrådet.

2. AffaldPlus har i deres tilbud regnet med syv måneder til at forberede ordningerne.

3. Boligselskaberne har brug for god tid til at vurdere behovet for materiel og finde egnede afhentningspladser.

4. Administrationen har først mulighed for at opkræve takster for ordningen i 2019.

På mødet torsdag skal politikerne beslutte, om man ønsker at gøre indsamlingen af haveaffald og storskrald til en fast del af affaldsindsamlingen i kommunen. Tilbage i oktober var ordningen tæt på at blive vedtaget, men her besluttede det daværende Økonomiudvalg at sende projektet i høring hos borgerne - en beslutning byrådet efterfølgende blåstemplede.

I administrationens øjne gav høringen ikke et entydigt svar på, om borgerne i Ringsted ønskede en sådan indsamlingsordning.

- Grundlaget er ikke tilstrækkeligt til, at administrationen kan vurdere borgerne holdning til indførelse af de to ordninger, skriver administrationen i sin vurdering.

I flere høringssvar påpeger en række borgere og en grundejerforening dog, at de mener, at en obligatorisk indsamlingsordning er en dårlig ide. Ådalens Grundejerforening spørger, hvorfor de skal betale for en ordning, de ikke selv benytter.

Anderledes begejstrede er flere af de store boligselskaber, der udlejer lejligheder i kommunen.

- Jeg kan kun se det som et plus for samtlige af vores afdelinger, hvad enten det er etagebyggeri eller tæt/lav, skriver Mette Andersen, der områdeleder for Boligselskabet Sjælland, og Andelsboligforeningen af 1941 er også positive overfor ordningen.

Som nævnt skal medlemmerne af Klima- og Miljøudvalget beslutte, om der skal være en obligatorisk, fælles indsamling af storskrald og haveaffald. De kan dog vælge kun at indføre en af de to, og her lægger administrationen op til, at man så vælger storskraldsordningen.

- Umiddelbart vurderer administrationen, at der er størst behov for en storskraldsordning; især i boligforeningerne. I boligforeningerne er der færre husstande med bil end i énfamilieboligerne og dermed færre borgere, der har reel adgang til genbrugspladsen, står der i dagsordenen. Omvendt er behovet for en ordning med indsamling af haveaffald mindre.

Vælger politikerne ikke at vedtage nogle af ordningerne, skal borgerne i kommunen fortsat selv køre deres storskrald og haveaffald til genbrugspladsen.