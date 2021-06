Ny VU- formand går efter plads i byrådet

Se billedserie Mathias Niemann var med til at genoplive den lokale VU-afdeling i Ringsted og nu er han blevet forfremmet til formandsposten. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ringsted - 10. juni 2021 kl. 06:48 Af Jakob Fønss

Ringsted: I marts blev formandsposten i VU-Ringsted ledig og det var derfor oplagt, at den hidtidige næstformand Mathias Niemann blev forfremmet til formandsposten efter tre års arbejde i Venstre Ungdom.

- Da jeg valgte at gå ind i ungdomspolitik, var der ikke en lokalafdeling i Ringsted. Jeg var med til at sørge for, at den blev genoplivet og nu er vi 15 medlemmer. Vi vil dog meget gerne være flere. Det er helt klart vores mål, siger den 19-årige VU-formand, da vi møder ham på torvet i Ringsted.

Her har han taget plads sammen med borgmester Henrik Hvidesten (V), som er glad for den stigende interesse for at være VU'er i Ringsted.

- Vi glæder os meget til jeres støtte op til og under valgkampen frem mod kommunalvalget 16. november, siger Ringsteds borgmester, der selv har mange gode minder fra sin tid i Venstre Ungdom.

- Jeg husker det som en fantastisk tid, hvor vi ud over at arbejde lokalt også deltog i en masse landsdækkende arrangementer. Det gav mig et rigtig godt netværk, som jeg stadig drager nytte af, forklarer Henrik Hvidesten.

Vil i byrådet

Borgmesteren har været med til at overtale Mathias Niemann til, at han skal være en del kandidatholdet til det kommende kommunalvalg.

- Jeg takkede først nej, da jeg blev spurgt, om jeg ville stille op, men da jeg havde tænkt lidt mere over det, besluttede jeg mig for at skifte mening. Nu glæder jeg mig til at føre valgkamp, selv om det bliver ret specielt at skulle se et billede af sig selv i lygtepælene i Ringsted Kommune, siger Mathias Niemann.

Han bor i Gyrstinge, og håber derfor på at kunne skaffe sig en del stemmer i landsbyen. Udover lokalpolitik går hverdagen med at tage en professionsbachelor og fritidsarbejde i Netto på Køgevej.

Kamp om pladserne

Blandt Mathias Niemanns politiske mærkesager er etableringen af et friplejehjem i Ringsted Kommune og flere aktiviteter for unge. Det kunne blandt andet være i form af et ungdomshus.

- Det er også vigtigt at skabe gode arbejdsbetingelser for vores lokale foreninger. Jeg ved selv fra Gyrstinge, at det kan være svært at få nok til at melde sig til foreningsholdene, påpeger Mathias Niemann.

Han skal nu i gang med at forberede sig ti Venstres opstillingsmøde i Bringstrup Forsamlingshus 16. juni.

Her gælder det om at blive placeret så højt som muligt på Venstres opstillingsliste, så chancerne for at blive valgt til byrådet bliver forøget.