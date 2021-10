Der blev afholdt stort Alpacashow i Ringsted Sports Rideklub søndag d. 3. oktober. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nuttede ulddyr og deres ejere dystede om at have det sjovest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nuttede ulddyr og deres ejere dystede om at have det sjovest

Ringsted - 03. oktober 2021 kl. 14:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det rusker lidt i pelsen, men ellers står alpakaerne stille i efterårsvejret udenfor den store ridehal i Ringsted Sports Rideklub. De sydamerikanske pattedyr lystrer ikke ligefrem på alt, hvad deres ejere siger, men det er helt uden spytklat, som deres beslægtede lamaer ellers er kendt for, hvis man entrer deres private space. - Vi vil rigtigt gerne have flere til at have de her fantastiske dyr. Ligesom delfiner har de sådan en beroligende effekt, og det har vi alle sammen brug for i et eller andet omfang, siger Marianne Walsøe, der er alpaka-opdrætter og medarrangør, og som i dag, søndag, byder velkommen til landets første og største show for alpakaer. Det er Dansk Lama- og Alpacaforening, der står bag, og selv om vejret er skidt, er humøret højt og smilene stort. - Selv om de er nuttede, ville jeg dog ikke kalde dem kæledyr. Jeg plejer at sammenligne dem med katte. Hvis de vil dig, kommer de, men hvis de ikke gider, går de, siger hun, mens 180 fremmødte har indtaget ridehallen og står klar til at klappe ad alpakaerne og deres 40 ejere til formiddagens længe ventede agility show.

Hvad er forskellen? En lægmand kan næppe kende forskel på en lama og alpaka. Hvor lamaerne er noget større, er alpakaerne mindre og nuttede på en måde, der næsten gør dem menneskelige: Med et venligt og smilende ansigt, store, sorte øjne og en pels lige så blød som vat, kan de i hvert fald udmærket konkurrere med andre dyr på nuttethed. - Alpakaen er et domesticeret dyr, som ikke lever i det fri. I de sidste 5000 år er alpakaen blevet avlet frem for uldens skyld, mens lamaen udelukkende er et pakdyr, siger Martin Drastrup, medarrangør og medlem af foreningen, og slår fast: - De siger, at lamaer er lidt lettere at have med at gøre, fordi de netop er et pakdyr, men de er også lidt mere territoriale. Hvis du går ind i folden, kan du nok godt regne med at blive spyttet på.

Ingen regler endnu Dagens show er begyndt og alpakaerne Mynte, Virkelyst Abby og Stella har netop strabadseret konkurrencens bane: En bane med 5-6 forhindringer, der tæller skammel, rundt om presenning, hopper over bomme og ind i trailer. Alle forhindringer skal klares på tid med straftid for ikke gennemførte forhindringer. Det er Dansk Lama- og Alpacaforening, der har formuleret reglerne i mangel på bedre. Der findes nemlig ingen internationale regler, men de er nu heller ikke grebet ud af den blå luft. - Øvelserne er ikke for sjov. De er alt sammen opfundet, så vi kan bruge dem i hverdagen. At klippe negle og få dem til at stå stille er en kunst i sig selv, siger Marianne Walsøe, mens alpaka’en Ferrari gør sit navn ære og suser afsted uden at falde over forhindringerne. Da det er første show i foreningens historie, er der til at begynde med kun to klasser:0 børn under 12 år, og alle over 12 år. Foreningen besluttede ligeledes at offentliggøre banen på forhånd, så alle har haft mulighed for at øve hjemme i håbet om at trække flere deltagere til. - Det har altid været drømmen, at der skal være et show, men det eneste vi ved på nuværende tidspunkt om næste års show, er, at det skal afholdes i Jylland, siger Martin Drastrup.

- Vi skal have det sjovt Ifølge Katja Piil, der opdrætter alpakaer i Alpati Alpaka i Tølløse og Ringsted, er det konkurrencer som denne, der for alvor gør det sjovt at opdrætte alpaka. Det handler ikke kun om konkurrencen, for den er mere en anledning til at socialisere med andre opdrættere fra alle rigets kanter. - Jeg er kæmpe, passioneret alpaka-fan, så at være her en hel dag med andre fans, er spændende og sjovt. Vi er her primært for det sociale og har ingen ambitioner om at vinde, siger Katja Piil, inden konkullegaen Karin Svane med alpakaen Jutta fra Jellinge overtager ordet. - Det har været alletiders i dag, og selvom Jutta her ikke lystrede hele vejen igennem, er det ligegyldigt. Det handler først og fremmest om at have det sjovt.