Nu skal forældre med deres børn til tandlæge

I stedet hæves intervallet for tand- eftersyn for børn og unge med sunde tænder til 18 måneder for at give plads til hyppigere tandlægebesøg for de børn og unge, som har særlige behov. Samtidig vil det give luft til at få bugt med en lang venteliste, som kun er vokset sig længere under coronaepidemien.