Nu skal der styr på de kommunale betalinger

En rapport fra det statsautoriserede revisionsselskab BDO viser, at Ringsted Kommune også i 2017 har haft svært ved at få betalt regningerne til tiden.

- Det skal vi have på plads nu, og derfor indfører vi et ledelsesinformationssystem, hvor vi kan holde øje med, om regningerne bliver betalt. Vi vil holde et møde for alle centerchefer hver 14. dag, hvor vi tjekker, om det går fremad. Hvis der ikke er fremskridt, vil vi kigge hinanden dybt i øjnene. Det plejer at hjælpe, siger kommunaldirektøren.