Bilen med vaccinerne ankommer til Knud Lavard Centret tirsdag klokken 10. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nu skal de første borgere vaccineres i Ringsted - sådan er tidsplanen

Der indledes på Knud Lavard Centret, hvor to praktiserende læger står klar med doser og kanyler fra klokken 10.15.

- Det bliver godt at komme i gang. Det er omkring 100 borgere på Knud Lavard Centret, som har sagt ja til at blive vaccineret, siger plejecenterleder John Lagoni.

Han har fået ryddet Café Ingeborg, så der er plads til, at læger og sygeplejersker kan udføre vaccinationerne. Desuden er der plads til at observere de ældre for eventuelle efterfølgende bivirkninger.