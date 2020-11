Artiklen: Nu skal Niels og Thomas skiftes om at fixe din varmepumpe

Niels Olsen og Thomas B. Olsen er to alen ud af samme stykke.

Far og søn er begge VVS’er i samme virksomhed, men i stedet for at være henholdsvis chef og medarbejder skal Niels og Thomas fremover deles om ansvaret i Gyrstinge VVS

- Det er ved at være på tide at træde en lille smule til side uden at slippe arbejdet helt, siger Niels Olsen, der torsdag fylder 70 år og samtidig lader sønnen overtage noget af ansvaret i den gamle VVS-virksomhed fra 1949.