Nu melder kommunen ud: Disse funktioner lukker ned

Ringsted - 12. marts 2020

Hjemmeplejen, plejecentre og området for socialt udsatte fortsætter med at være i fuld funktion, men skoler, dagtilbud og fritidstilbud lukker ned fra mandag morgen. Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse, som kommer efter, at de nationale myndigheder onsdag besluttede, at alle ikke-vitale offentlige funktioner lukker ned.

- Ledere og ansatte i Ringsted Kommune er i fuld gang med at forberede den nedlukning af ikke-vitale offentlige funktioner, som de nationale myndigheder meldte ud i går aftes. Nu handler det om, at vi alle handler effektivt uden at gå i panik. Det allervigtigste er, at vi gør alt, hvad vi kan for at undgå, at syge og ældre bliver smittet, fordi de er særligt sårbare. Og så handler det om, at alle hjælper hinanden på bedste vis i den kommende tid, siger borgmester Henrik Hvidesten i pressemeddelelsen.

Alle offentlige skoler, dagtilbud, dagplejere og fritids- og ungdomsskoler er lukket fra mandag morgen foreløbigt 14 dage frem.

Ringsted Kommune oplyser, at man tilbyder pasning af børn af blandt andet ansatte i kritiske funktioner på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale.

Nødpasningen gælder fra mandag den 16. marts 2020. Forældre vil blive orienteret om muligheden for nødpasning gennem det lokale dagtilbud, SFO´en og dagplejen.

Forældre i kritiske funktioner og forældre, der selv er forhindret i at passe eller finde anden pasning til deres børn, vil kunne tilmelde deres barn til nødpasningstilbuddet, lyder det i pressemeddelelsen.

Ringsted Kommune kommer derudover med følgende meldinger og anbefalinger:

- Private skoler og pasningstilbud opfordres også til at lukke fra mandag den 16. marts 2020, og der vil komme besked til børn og forældre direkte fra disse.

- Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for coronavirus/covid-19.

- Ringsted Kommunes administration er lukket for betjening og besvarelse af henvendelser ved fremmøde på alle ikke-kritiske områder i foreløbigt 14 dage. De medarbejdere, der kan, vil arbejde hjemmefra, men betjening og besvarelse af henvendelser og sager på ikke-kritiske områder kan ikke forventes.

- Jobcentret er lukket for fremmøde

Jobcentret er lukket for personlige henvendelser ved fremmøde fra i dag torsdag den 12. marts 2020. Aftaler i dag aflyses, og alle borgere vil blive kontaktet telefonisk eller pr. e-boks. Jobcentret arbejder så vidt muligt på at sikre normal drift, men møder afholdes den kommende tid telefonisk.

- Kulturinstitutioner, sportscenter og bibliotek er lukket senest fra fredag morgen

Alle kulturinstitutioner, fritidstilbud mv. er lukket fra senest fredag morgen den 13. marts og foreløbigt 14 dage. Det betyder blandt andet, at Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Ringsted Sport Center og Svømmeland, Ringsted Musik- og Kulturskole (inkl. kulturhuset) og Ringsted Kongrescenter er lukket fra senest fredag morgen. Der gennemføres ikke undervisning og arrangementer på kultur- og fritidsinstitutionerne - hverken inde eller ude.

- Foreningsaktiviteter lukkes ned

Der bliver ikke adgang for foreningsaktiviteter i Ringsted Kommunes lokaler og arealer de næste 14 dage senest fra fredag morgen den 13. marts 2020. Ringsted Kommune opfordrer derfor alle foreninger til at indstille aktiviteter de næste 14 dage.

- Besøg på plejecentre og institutioner

Syge og ældre er særligt sårbare og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at de bliver smittet. Der bliver derfor indført skærpede restriktioner, så besøg på plejecentre, sociale institutioner mv. begrænses. Det vil bl.a. betyde, at du vil opleve, at du som udgangspunkt ikke kan besøge dine kære på plejecenteret, som du plejer. Du opfordres i stedet til at benytte andre former for kontakt med dine kære - telefon, facetime el.lign.

- Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk

Myndighederne har samlet anbefalinger, vejledninger og nyeste informationer om coronavirus og risikoen for spredning en på hjemmesiden coronasmitte.dk.