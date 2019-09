Se billedserie Her en af de pølsevogne, der tidligere har haft plads i bymidten. Nu er pølsevognen på vej tilbage til Torvet ved Markedspladsen. Arkivfoto: Dan Qvitzau

Nu må pølsevogn alligevel godt stå på nyt torv

Ringsted - 20. september 2019

»Må der stå en pølsevogn på byens nyrenoverede torv, eller må der ikke?« Spørgsmålet blev aktuelt i sidste uge, da Kenneth Edelmann fik frataget sin tilladelse til at opstille en pølsevogn på Torvet i Ringsted bymidte. Tilladelsen havde han ellers lige fået tre uger tidligere. Torsdag aften blev det drøftet på en tillægsdagsorden i Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Der var sket en lille fodfejl i administrationen, da man kom i tvivl om de nye vedtægter. Det er der nu hurtigt rettet op på. Vi har givet en rådighedstilladelse til, at han må opsætte sin pølsevogn og sælge pølser fra pladsen lige ved siden af Markedspladsen. Det eneste lille »men«, er, at rådighedstilladelsen kun gælder et år. Derefter kommer det i udbud, så andre også kan byde ind, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Torben Lollike (R), som tilføjer, at et enkelt medlem af udvalget stemte blankt.

Udvalget måtte diskutere sagen. Der blev nemlig for godt et år siden lavet nye vedtægter for det nyrenoverede Torvet og Markedspladsen. Så for at ingen skal føle sig forfordelt, åbnes der ifølge udvalgsformanden op for flere tilladelser, hvis andre vil have en pølsevogn på Torvet det kommende år.

Det sker for at imødegå et eventuelt krav om, at pølsevognen skulle have været i udbud fra starten af.

- Nu er der opstået den her situation, og hvis der ikke er andre på banen, så gør vi det ikke lige nu. Det er også et forsøg på at være mere erhvervsvenlige og ikke så bureaukratiske, siger Torben Lollike og tilføjer muntert:

- Det er godt for byen. Man kan forestille sig fire-fem pølsevogne i konkurrence på Torvet.