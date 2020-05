Borde og stole var sat væk, da biblioteket genåbnede mandag sidste uge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nu må du sætte dig med avis eller bog

Ringsted - 25. maj 2020 kl. 17:18 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indretningen af Ringsted Bibliotek lignede noget fra cirka 1970'erne, da personalet endelig måtte åbne igen for en uge siden den 18. maj.

Så godt som alt andet inventar end boghylderne var fjernet eller spærret af bag minestrimler.

Men bibliotekerne har fået lov at åbne for lidt mere end »bare« ind- og udlån. Nu må de besøgende gerne tage ophold, og det betyder i Ringsted, at nogle af stolene og bordene er kommet frem af gemmerne igen.

Man må gå rundt mellem reolerne og finde de materialer, man ønsker at låne. Og så må man nu sætte sig med avisen, et magasin, en bog eller andet, man har lyst til at læse lidt i. Det er også muligt igen at sidde i bibliotekets studieområder, oplyser bibliotekar Morten Halskov Jensen.

Resten mangler

Alle sikkerhedsregler gælder. Man skal stadig holde afstand i biblioteket, spritte af og følge personalets anvisninger.

Med muligheden for at sætte sig på biblioteket igen, er der åbnet en lille bid mere af normale tilstande, men her mangler meget endnu, før forholdene er tilbage før coronatiden.

Cafe Ingeborg er stadig lukket, så der er ingen kaffe eller kage til avislæsningen. Børnebiblioteket er heller ikke åbnet for andet en lån af materialer.

Det selvbetjente bibliotek udenfor almindelig åbningstid er fortsat lukket, ligesom Mobibben stadig står parkeret og lukket.

Til gengæld kører bogbussen igen fra i dag efter normal køreplan. Men også i bogbussen gælder sikkerhedsregler for at undgå smitte.

Lånerne må derfor ikke komme ind. Man henter og afleverer sine materialer hos bibliotekaren, der kommer ud af bussen.

