Nu kører Ritas i den store chef

Restauranterne har jo haft lov at være åbne i nogle uger nu, og da det skete fortsatte spisestedet i Tinggade 12 under det gamle navn Cafe Big Chef, mens de udsatte detaljer kom på plads.

- Vi har klaret os under nedlukningen med at sælge take-away mad. Det er gået okay. Men det har været meget stressende, at man ikke ved, hvornår det ender, og om vi skulle lukke virksomheden, siger Ikbal Kara.