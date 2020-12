Nu kan du blive lyntestet døgnet rundt her

Dermed bliver Ringsted den eneste by i Region Sjælland, der holder et testcenter 24 timer i døgnet.

Om et par dage vil man kunne få en vatpind stukket op i næsen på alle tider af døgnet i Ringsted Kongrescenter og efter et kvarter få svar på, om testen er positiv.

- Vi kommer til at holde døgnåbent i Ringsted. Jeg vil tro, det sker i løbet af et par dage, siger regionsdirektør hos Falck Jakob Wohlgemuth.

Han understreger, at man lige nu mangler at afstemme vagtplaner og indkalde de rette medarbejdere, men at de overordnede aftaler er faldet på plads.

Enkelte bliver døgnåbne. Det gælder foreløbigt Odense, Ringsted og Københavns Lufthavn. Men også i Aalborg forventes man at lukke op for testbetjening hele døgnet.

Han konstaterer, at både regioner - og især kommuner - har arbejdet virkelig hurtigt, når det gælder om at få åbnet døre til nye rummelige teststationer i form af haller, kongrescentre og lignende.

En sal, der ellers ville stå tom, da der jo på grund af coronarestriktioner ikke er nogen form for optræden eller mødeaktivitet et godt stykke ud i fremtiden.

Køen forsvinder

Nadia Kongsted er gået fra at have seks på arbejdet dagligt til at have 16 personer på arbejdet plus eventuelle tilkaldevagter. I alt er der nu 35 personer ansat i Ringsted.