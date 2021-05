Nu kan bilen få strøm i landsby

Der var ekstra aktivitet i landsbyen Ørslev mellem Ringsted og Haslev i morges. Ved kulturhuset på Terslevvej installerede montør Andreas Mosbæk fra E.On og elektriker Morten Christensen fra Broen-El to ladestandere til elbiler i det tidligere cykelskur, som kun er brugt sparsomt, siden landsbyens skole lukkede for en del år siden.

- Vi har brugt det til at søge i ly for regnen, når vi har holdt forskellige arrangementer, men det er jo stort, så det kan vi sagtens fortsætte med, selv om der nu også er installeret de to ladestandere fra E.ON, siger formand for Ørslev Landsbylaug Kjeld Kampp Rasmussen.