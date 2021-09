Birger Bryghus åbner fredag 3. september i Sct. Hansgade. Bag ølbarens 13 ølhaner står Frank Larsen, Karsten Hvidesten, Christian Asferg og Lars Birger Mikkelsen. Privatfoto

Nu flyder Birgers gyldne dråber fra fire ølhaner

Ringsted - 03. september 2021

Hjemmebryg er blevet til specialbryg, når Birgers Bryghus slår dørene op i dag, fredag.

Med fire ud af tolv ølhaner med eget bryg betyder åbningen af ølbaren - eller beerpub'en - i Sct Hansgade 29 den foreløbige kulmination på en årelang rejse, der boblede over i en kælder for lidt over femten år siden.

- Det hele begyndte med, at jeg bryggede øl nede i kælderen, og det kunne man jo lugte i hele huset. Efter to bryg syntes min kone, at jeg skulle rykke ud, siger Lars Birger Mikkelsen, hvis mellemnavn lægger navn til ølbaren, fordi b og g i Birger såvel som bryghus simpelthen dannede det bedste bogstavrim. Han fortsætter:

- Efter mine kone smed mig ud fra kælderen, skulle jeg finde et andet lokale til ølbrygningen og faldt over en garage i Valdemarsgade, hvor jeg sammen med andre entusiaster åbnede et bryghus, siger han og slår fast:

- Og siden har interessen bare udviklet sig helt vildt.

Delte arbejdet mellem sig

I midten af 00'erne var der en masse mikrobryggerier, der skød op fra kælderlokaler, garager og andre mere eller mindre hjemmelavede konstellationer. Ikke mindst i Ringsted, hvor Lars Birger Mikkelsen efter nogle år også oplevede succes med sin hjemmebryg.

Med succesen kom dog også et mindre aber dabei:

- Man kan sige, at vi red med på bryggerbølgen i en periode, hvor der skød en masse små mikrobryghuse op, men jeg fandt også ud af, at der var meget praktik i det. Skal man tappe 100 flasker og lave etiketter, går glæden hurtigt tabt, og så bliver det mere sur pligt end sjov sidegesjæft, siger Lars Birger Mikkelsen, der sammen med sine tre medbryggere Frank Larsen, Karsten Hvidesten og Christian Asferg besluttede sig for at dele arbejdet mellem sig.

Brygger næsten alle typer

Samtidig flyttede firkløveret også ud af garagen og ind i mere officielle lokaler på Køgevej, som de lejede af Kim Elfving fra Midtsjællands Byggeservice.

Her begyndte de at udfordre formularen og brygge andet end den lyse og lette pilsner. I dag brygger Frank, Karsten, Christian og Lars alt lige fra stærke belgiere over klassiske tyskere til mørke stouter.

- I dag brygger vi faktisk alle tænkelige øltyper. Når vi åbner, har vi fire ud af tolv ølhaner med vores øl, og det vil variere uge for uge, siger Lars Birger Mikkelsen, der selvfølgelig har sin egen favorit: Belgisk triple, en sødlig, lys øltype, som man kan nyde når som helst, hvor som helst.

Som kemiingeniør har han også kunne drage nytte af sin faglighed, når han brygger øl.

- I princippet handler det om hygiejne langt hen ad vejen. Kan man læse en opskrift, kombinere smage og holde det rent, får man en drik, der rent faktisk er øl. Så kan man altid finpudse efterfølgende, siger bryggeren.

Fra tøjbutik til ølbar

Når Birgers Bryghus åbner i anledning af Ringsted Kulturnat, har firkløveret bag ølbaren været i gang med at renovere og indrette siden april.

Lars Birger Mikkelsen faldt over butikslokalet i februar, hvor det stod tomt efter tøjbutikken Janet B.

- Vi har haft travlt med at fjerne prøverum og skabe en stemning af beerpub, som man kender dem fra udlandet, siger Lars Birger Mikkelsen, der sammen med sine medbryggere dog hverken har mulighed for at have åbent i hverdagene eller til langt ud på aftentimerne.

- Vi har alle sammen fuldtidsarbejde ved siden af det her, og for at det kan hænge sammen, tager vi en weekendvagt hver om måneden, siger han.

De forestiller sig derfor, at Birgers Bryghus er et sted, man vil frekventere en sen eftermiddag for at få sig en smagsoplevelse inden et restaurantbesøg. Ølbaren lukker kl. 19 både fredag og lørdag.

- Tanken er, at man kommer forbi og nyder en god øl eller to. Så det er ikke et sted, hvor man hænger ud til sent eller kommer for promillens skyld, siger Lars Birger Mikkelsen og tilføjer:

- Så må tiden vise, om der er mange, der gerne vil have længere åbningstider.

Alle kan blive medlemmer

Det fortsætter dog lige så jovialt, som det begyndte. Alle har mulighed for at melde sig ind i klubben, hvor man kan få en gratis månedlig fadøl, opleve arrangementer og få særtilbud.

- På sigt åbner vi en butik med to-go øl på flaske, og så vil vi rigtigt gerne udvide til biergarten med servering i gårdhaven, siger han og slår fast med entreprenant entusiasme:

- Birgers Biergarten lyder næsten for godt til at lade være!

Birgers Bryghus har åbent fredag kl. 15 - 19 og lørdag kl. 11 - 19. Der åbnes gerne op på andre dage og tidspunkter til særlige arrangementer. Bare spørg i baren.