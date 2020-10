Nu får kunderne rigtig julelys i øjnene

- Kasper begyndte på det for nogle år siden. Han var en af de første i Rema 1000 til at udsmykke til jul. Sådan noget smitter jo, så vi er hoppet med på legen i år. Det er faktisk rigtig sjovt at høre, hvordan folk reagerer på det, siger Søren Storgaard.

- Vi var lidt skeptiske først, om vi kom til at tænde lysene for tidligt. Jeg drøftede det med min kone. Hun syntes også, vi skulle vente til 1. november, men så prøvede vi at tænde for det. Det lyser jo flot op i mørket på p-pladsen, så vi lod det være tændt, og kunderne er simpelt hen så glade for det. Vi har ikke hørt noget negativt om det overhovedet. Jeg bor jo selv i Benløse, så når jeg går tur med hunden om aftenen, skal jeg da lige hen og se, om lysene er tændt endnu. Man bliver jo grebet af det, siger købmanden.