Se billedserie Bjarne Dahlin Nielsen, Ringsted Radiomuseum og Henrik Tesgaard Nielsen, Sydbank, udskiftede messingskiltet på støttetavlen til et større. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu er hele radiohuset sat i stand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er hele radiohuset sat i stand

Ringsted - 11. september 2020 kl. 08:03 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46.550 kroner stod der på en plakat, som Bjarne Dahlin Nielsen på vegne af Ringsted Radiomuseum fik overrakt i formiddags af Henrik Tesgaard Nielsen, filialchef i Sydbank. Beløbet er fra Trelleborg Fonden/Sydbank.

Pengene går til museets nye dekorationslager oppe under loftet af radiohuset i Sct. Hansgade 34.

- Huset er ikke så stort, så vi må udnytte hver en etager, siger Bjarne Dahlin Nielsen.

- Trelleborg Fonden/Sydbank er glade for at være med til at støtte op om de ildsjæle, der er omkring radiomuseet. Jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan en attraktion, sagde Henrik Tesgaard Nielsen.

Dekorationslageret, der fylder en fjerdedel af det 100 kvadratmeter store loftsrum, er blevet sat i stand med nye vægge, gulv og installationer og så er der sat en dør i. På de øvrige 75 kvadratmeter er der værkstedslager.

Der har i øvrigt foregået lidt lyssky aktiviteter her oppe under loftet under, for under krigen blev der trykt illegale blade, oplyser Bjarne Dahlin Nielsen.

Han glæder sig over den store donation. Sydbank har en gang tidligere skænket museet 50.000 kroner, og når således op på næsten 100.000 kroner.

Det betyder, at Trelleborg Fonden/Sydbank nu får et dobbelt så stort sponsorskilt og rykker et trin op på støttetavlen.

De mange messingskilte på støttetavlen vidner om stor gavmildhed. Radiomuseet har på de otte år, det har ligget i Sct. Hansgade 34, modtaget cirka to millioner kroner fra fonde, firmaer og private. Pengene er brugt til en omfattende renovering på det gamle hus fra 1901. Nu er alle 500 kvadratmeter i huset blevet sat i stand.

Ringsted Radiomuseum er ved slutningen af den 8. sæson på det gamle Sct. Hans Kapel. I de otte år museet har ligget her, har der været 18.000 gæster fra i alt 27 lande.

2020 har været det dårligste år, grundet corona, vejarbejde i Sct. Hansgade og renovering af vandtårnet.

Museet har været nødt til at begrænse den faste åbning til søndage uden rundvisning, men har åbent alle dage efter aftale med rundvisning for grupper.

- Det er blevet vel modtaget, men vi kan tydeligt mærke fraværet af turister i vores område, oplyser Bjarne Dahlin Nielsen.

Han regner med at når op i nærheden af 1.000 gæster i år.