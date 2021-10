Se billedserie Med lidt tværpolitisk samarbejde kan der snildt hænges fire valgplakater op i én lygtepæl. Foto: Anders Ole Olsen

Nu er det synligt: Valgkampen er i gang

Ringsted - 23. oktober 2021 kl. 14:45 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

Dagen, hvor valgplakaterne hænges op, er altid lidt specielt. Det er en markering.

- Så er valgkampen i gang, som borgmester Henrik Hvidesten (V) siger det.

Venstres mere end 50 hjælpere var ifølge ham spredt ud over hele byen for at sætte cirka 2000 plakater op. Hvidesten selv befandt sig ved stationen.

- Det er et sted, de fleste gerne vil være synlige. Valgforskerne siger, at det betyder noget for de personlige stemmer, siger han.

Ifølge loven må valgplakaterne først hænges op klokken 12 den fjerde lørdag før valget. Men for at sikre sig de mest markante pladser i bybilledet, skal man være tidligt ude.

Således stod der allerede klokken 10.30 partisoldater klar ved lygtepælene på især Torvet og ved stationen. Her kunne de pænt vente med strips og plakater, indtil klokken slog 12.

Flere glædede sig da også over, at himlen havde tømt sig de seneste par dage og gjort plads til, at solen kunne skinne frit.

Venter på virvar I minutterne op til klokken 12 står flere og kigger spændt ned på uret - lidt oftere end sædvanligt.

Klokken 12 ringer Sct. Bendts klokker så endelig valgkampen rigtigt i gang, og med ét forvandler Torvet sig fra én stor ventepositionen til et virvar af hurtige bevægelser, plakater, der hejses til vejrs, løb og råb på tværs af byrummet.

Især De Konservative er massivt til stede på Torvet. Formand Andreas Karlsen fortæller, at de stiller med 42 mand i alt, der skal hænge over 2000 plakater op i hele byen.

- Selvom vi ikke er fortalere for torveprojektet, holder vi af midtbyen og synes, at vælgerne skal have mulighed for at møde os der, siger han, mens han selv kæmper med at få en valgplakat til at sidde rigtigt.

Samarbejde på tværs 15 meter fra ham ved en anden lygtepæl har to partier fundet ind i et samarbejde. Et par af Kristendemokraternes hjælpere har en stige, som de bruger til at sende spidskandidat Finn Andersen helt til tops i pælen. Men SF vil også gerne have en plads på pælen, og sammen får de gjort plads til begge plakater.

Lars Jørgensen, der hænger plakater op for SF, har ikke taget de spidse albuer med i dag for at sikre sig alle de bedste pladser.

- Det er nok forskelligt fra person til person. Jeg synes bare, det er festligt, at der er gang i valgkampen, siger han.

Men jeg troede, at det her var mere krig end samarbejde?

- De politikere, vi vælger ind, skal jo også samarbejde, svarer han.

Andreas Karlsen støder til ved lygtepælen og ser sit snit til at fastgøre sin plakat nederst.

- Det er tværpolitisk samarbejde, siger han ud i luften.

Hård valgkamp En mere rolig dag havde Enhedslistens Henrik Kjær. Han havde stillet den røde vogn op i Nørregade og arrangeret lidt live musik, mens han delte valgmateriale ud - blandt andet frø af forskellige slags.

-Jeg forventer en hård, intensiv valgkamp. Men den bliver anderledes, fordi vi ikke hænger valgplakater op. Fokus bliver på trafiksikkerhed, den frivillige ældretræning, der ikke fungerer, som den skal, og miljøet, som vi vil sætte fokus på, siger han.