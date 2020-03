Nu er det officielt: Ringsted får naturpark

Friluftsrådet har godkendt en ansøgning fra Ringsted Kommune om at omdanne området omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø til en pilotnaturpark. Det skriver Ringsted Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådet satte sidste år 700.000 kroner af til projektet for pilotnaturparken, der er et skridt på vejen til at blive en certificeret Dansk Naturpark. De skal leve op til en række kriterier, herunder at bestå af 50 procent beskyttet natur.