Nu er det besluttet hvor udfletningen skal ligge

Ringsted - 28. juni 2021 kl. 10:28 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Et enigt Folketing har mandag klokken 10 præsenteret en ny infrastrukturplan 2035, som blandt andet indeholder den længe ventede beslutning om, hvor en jernbaneudfletning skal placeres ved Ringsted.

I aftalen står der, at udfletningen skal placeres øst for Ringsted, hvilket har været et udbredt ønske i den midtsjællandske kommune.

- Det er utrolig glædeligt, at der er blevet lyttet til ønsket. Der er ikke tvivl om, at det massive pres, som er kommet fra borgergrupper, byråd og lokale folketingsmedlemmer, har været afgørende for, at der kommer en østlig udfletning, siger det lokale folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V).

Nu gælder det så om at kæmpe for at få flest mulige tog til at standse i Ringsted, for ifølge formuleringen i aftalen skal den østlige udfletning sikre, »at tog mellem Øst- og Vest-danmark og til Femern kan køre uden om Ringsted Station i 2024«.

- Selvfølgelig skal togene stoppe i Ringsted. Det giver ikke mening, at togrejsende fra syd skal køre til København for at komme til Fyn og Jylland, mener Louise Schack Elholm.

Hun havde også håbet på, at en forundersøgelse af en motorvej mellem Ringsted og Roskilde var kommet med i planen.

- Det ærgrer mig, at det ikke har været muligt at få den med i infrastrukturplanen, men nu har vi i hvert fald fået strækningen på tavlen, siger hun.

