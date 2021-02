Sådan ser der ud på vaccinationsstedet i Arena Næstved. Borgerne har frit valg mellem regionens vaccinationssteder. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår der åbnes for vaccination i Anlægspavillonen i Ringsted Kommune, oplyser direktør Kasper Sonne til DAGBLADET. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Artiklen: Nu er der ledige tider så flere over 85 kan få første stik

Nu er der ledige tider så flere over 85 kan få første stik

Nye tal fra Region Sjælland viser, at kun 10.000 af regionens 19.000 borgere over 85 år er blevet vaccineret første gang mod Covid-19.

Det betyder, at regionen mangler at få kontakt med de resterende borgere i aldersgruppen.

- Det er et overraskende stort tal, og vi opfordrer derfor pårørende til at hjælpe deres ældre familiemedlemmer med at komme i kontakt med os, så de kan blive vaccineret, siger funktionschef i det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland Anne Dalhof Pedersen til DAGBLADET.