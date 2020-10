Se billedserie Cirka 2000 larver mage til denne her er nu sat ud i skovene omkring Haraldsted. Foto: Anne Wandahl

Nu er billernes kriblende børn på plads

Ringsted - 13. oktober 2020 kl. 18:01 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen

Små skilte afslører, at her i træet eller inde i kassen sker der noget særligt. Tykke, hvide og lidt klamme larver bliver til grønne, skinnende biller.

Der er godt og vel 2000 larver i gang med at forpuppe sig og springe ud som grønne pragttorbister i skovene omkring Haraldsted ved Ringsted.

De grønne billers redning står Københavns Zoo for.

I 2019 lykkedes det for projektlederne i Københavns Zoo at få fremavlet og udsat 500 laver.

I fredags gik både zoo-folket og lokale lodsejere rundtur for at finde hulrum i træer eller egnede træer at sætte nye redekasser op på.

- Udsættelsen gik rigtig godt. Vi besluttede, at vi ville sætte cirka 2000 larver ud i denne omgang. Så det blev til 400 larver i en naturlig hulhed i Allindelille Fredsskov, 400 larver i to naturlige hulheder i Vrangeskov ved Haraldsted Sø på kommunes areal og på Naturstyrelsens areal, 400 larver i en redekasse i Myrdeskov og 800 larver i to redekasser i Vesterskoven, fortæller projektmedarbejder Signe Ellegaard.

I år har zoo fået fremstillet emblemer, der blev sat op på træerne og redekasserne, så skovenes gæster kan se, at her er der en hjælpeindsats i gang for at redde billerne.

Omkring sankthans i 2021 skulle skovene gerne skinne af strålende grønne biller med bronzefarvede pletter på ryggen.

