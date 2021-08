Se billedserie Trine Aamand Dahl og Lone Leonhardt ved det grønne område i Nordrup, hvor Stafet for Livet-ruten går forbi. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Nordrup-Farendløse IF løber for livet i Nordrup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordrup-Farendløse IF løber for livet i Nordrup

Ringsted - 18. august 2021 kl. 08:15 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Sidste år holdt Stafet for Livet pause på grund af coronaen, men i år kan man godt finde kondiskoene frem og gøre sig klar til at løbe for livet den 28. og 29. august.

Kræftens Bekæmpelse står bag Stafet for Livet, og løbet strækker sig over 24 timer, fra lørdag klokken 11 til søndag klokken 11, som symbol på, at kræften aldrig sover.

I år er det op til løbeholdene, om de vil møde op i Anlægget i Ringsted eller om de vil løbe hjemme i lokalområdet. Nordrup-Farendløse IF har besluttet af afvikle stafetten i Nordrup. For nogle kan det måske være lidt utrygt i forhold til coronaen, at skulle samles tillige med mange andre hold i Anlægget i Ringsted, og derfor har idrætsforeningen valgt at holde det hjemme i lokalområdet år, hvor skolen er udgangspunkt for løbet.

- På den måde kan vi måske få flere lokale med, siger Lone Leonhardt, der er formand for NFI badmintonafdeling, der tillige med Trine Aamand Dahl, formand for gymnastikken, er tovholder for Nordrup-Farendløse IFs hold.

Det vil stadig være en del af Stafet for Livet i Ringsted. Det er en samlet enhed, selv om det foregår forskellige steder.

Når nogen fra Nordrup-Farenløse IFs hold køber en lyspose, så får de faktisk to, end, der bliver sat op i Ringsted, og én i Nordrup.

Den indledende ceremoni i Anlægget bliver streamet, så man kan følge med andre steder. De penge holdet i Nordrup får indsamlet, går også til Stafet for Livet.

Foruden Nordrup-Farendløse IF har RIMO valgt at løbe på Ringsted Stadion.

Blandt de mange hold, der allerede har tilmeldt sig, er Nordrup-Farendløse IF i øjeblikket det største med cirka 40 tilmeldte.

- Der skulle vi gerne blive hængende, siger Lone Leonhardt.

Sidst løbet blev afviklet var der cirka 100 på holdet, og det vil man naturligvis også gerne nå i år.

Skolegården ved Nordbakkeskolen bliver udgangspunkt og samlingssted for løbet. Der bliver to ruter på henholdsvis 500 meter og 1 kilometer. Det bliver i skolegården omgangene bliver registreret. Lige præcis, hvordan det kommer til at foregå, er ikke helt på plads endnu, men det kommer helt sikkert til at foregå forsvarlige i forhold til coronaen. Måske noget med at spritte hænder af, inden man trykker på omgangsknappen.

Det at kunne følge med på omgangstælleren synes især børnene er sjovt.

Depechen, skal holdes i gang i 24 timer. Deltagere på Nordrup-Farendløses hold plejer at gå eller løbe med den en halv time ad gangen.

- Når man kommer i gang viser det sig, hvor meget man har i benene, siger Trine Aamand Dahl.

Man kan gå eller løbe, alt efter, hvad man har lyst og kræfter til.

Stafet for Livet kommer til at foregå på det nye stisystem ved det nye naturområde og i det nye boligområde. Nogle steder er der asfalteret og de andre steder er stierne så gode, at man kan gå med rollator eller barnevogn.

- Når vi har fået de grønne områder, vil vi gerne benytte mulighederne, siger Trine Aamand Dahl.

Når deltagere trænger til en pause og et hvil, så er der lejr i skolegården med bål.

Der bliver musikalsk underholdning, og det er en lokal, der står for det. Det vil også blive forskellige aktiviteter for børn.

- Vi synes det er et godt koncept. Der er lidt festivalstemning over det, mener Lone Leonhardt.

- Vi lægger op til, at folk fra lokalområdet kan kigge forbi og få en kop kaffe, oplyser hun videre.

Arrangørerne regner ikke med, at det bliver svært at finde deltagere til at gå eller løbe om natten.

- Der er noget over det at gå i mørket, siger Trine Aamand Dahl, der tilføjer, at hun har skaffet lys på stierne om natten.

Trine Aamand Dahl og Lone Leonhardt har mødt stor opbakning til Stafet for Livet i lokalområdet. Skolen har besluttet at eleverne i idrætstimerne skal ud at løbe en rute. Ved skolens markedsfest om torsdagen, så kan forældrene give en frivillig donation til Stafet for Livet. Det går til Nordrup-indsamlingen, som så ender i Ringsted-puljen.

En lokal virksomhed sponsorerer aftensmad, og giver et beløb per omgang.

- Vi er i gang med at få lokale fightere på vores hold, som kan gå forrest for alle andre, som deltager, siger Lone Leonhardt.

Fightere er lokale, som har eller har haft kræft. Ind til videre har tre meldt sig.

- De går i ens trøjer, så kan børn se, at de kan blive raske igen, siger Trine Aamand Dahl.

Alle har nogen, de har mistet til kræften, så Stafet for Livet er giver tid til refleksion.

- Når man selv har en mand, der har været ramt, så får man det selv ind på livet og vil kæmpe for det, siger Lone Leonhardt.

Tilmelding foregår på Stafet for Livet Ringsteds hjemmeside, og her kan der også doneres penge til kampen mod kræften.