Nogle tilbud genåbner

Ringsted - 01. maj 2020

Ligesom resten af samfundet var Ringsted Kommunes sundheds- og træningstilbud nødt til hurtigt at tænke i anderledes måder at gennemføre kommunens tilbud til borgerne på, da alle ikke kritiske funktioner i midten af marts blev lukket ned for fysisk fremmøde.

- Det er heldigvis gået rigtig godt med langt det meste. Vi har mødt stor forståelse hos borgerne for situationen og den anderledes måde vores tilbud har kørt på i den seneste tid. Medarbejderne har også taget det hele med et smil og været gode til at tænke i andre baner og få enderne til at nå sammen, siger Alice Morsbøl, Centerchef for Social og Sundhedsområdet i Ringsted Kommune, i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

- Det er ikke alle tilbud, der er lige effektive på afstand, så vi kigger nu ind i, hvilke tilbud det vil være forsvarligt at åbne igen. Vi skeler også til, at der kan være tilbud, der er vigtigere end andre at få i gang igen, mens andre tilbud bedre kan tåle at foregå anderledes eller måske vente lidt endnu med at åbne.

Medarbejderne fra kommunens sundheds- og træningsområde har så vidt muligt haft telefon- eller videokontakt med de borgere, der har brug for genoptræning, sundhedssamtaler med videre.

En mindre del af træningen er foregået som digitalt understøttende træning, men der er også borgere, der af forskellige årsager ikke har mulighed for at gennemføre dele af deres genoptræningsforløb digitalt.

Gradvis åbning

Der bliver derfor taget en vurdering af de enkelte forløb for at finde ud af, hvilke forløb der i første omgang skal genåbne.

- Vi har for eksempel borgere, der har nedsat hørelse og ikke har fået konkrete øvelser eller forløb med hjem fra sygehuset efter en operation og borgere, der har svært ved at gennemføre genoptræning ved telefonisk opfølgning. Det er blandt andet nogle af dem, vi nu kommer til at se ved personligt fremmøde. Vi har også borgere, der har gennemført genoptræning derhjemme med telefonisk opfølgning og også kommer til det i en periode fremover, men som vi har behov for at se med jævne mellemrum for at vurdere udviklingen og eventuelt justere øvelserne. Det kommer vi til at gøre noget mere fra nu af, siger funktionsleder for Sundhed og Træning i Ringsted Kommune Pia Kragh.

Følger anbefalinger

Ringsted Kommune har ved den gradvise øgede aktivitet et stort fokus på at forebygge smittespredning.

Kommunen opfordrer alle borgere til at følge myndighedernes anbefalinger. Det betyder blandt andet, at alle borgere, der benytter kommunens sundheds- og træningstilbud, bliver informeret om ikke at møde frem, hvis de udviser symptomer på COVID-19.

Fremmødet foregår så vidt muligt med en til to meter mellem borger og terapeut og med brug af værnemidler efter myndighedernes forskrifter.

Tiderne bliver ligeledes booket med luft imellem, så der er tid til at spritte af og samtidig undgå, at borgerne opholder sig så lidt sammen som muligt.

Træningslokalerne er indrettet, så der er god afstand mellem de enkelte træningsstationer, og der er igangsat ekstra rengøring alle de steder, hvor der er aktiviteter i gang.

Nogle tilbud må vente

Flere af kommunens tilbud fortsætter dog uden fysisk fremmøde og bliver fortsat varetaget telefonisk eller ved videokontakt. Det drejer sig blandt andet om nogle genoptræningstilbud og de såkaldte KRAM-tilbud, der dækker tilbud i forhold til kost, rygning, alkohol og motion.

Disse tilbud vil fortsat foregå telefonisk eller ved brug af video. Kommunen har i den forbindelse sat ekstra fokus på at hjælpe med at lære at bruge video og andre digitale mødeformer, så også borgere, der ikke er så hjemmevandt i brugen af IT kan benytte tilbuddene.