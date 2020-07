Se billedserie 25 Røde Kors nørklere var samlet til strik og snak i det fri på Torvet i torsdags. Fotos: Bodil Pinholt

Nørklere samlet til strik og hygge

Ringsted - 24. juli 2020 kl. 11:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gang i strikkepindene torsdag eftermiddag, da godt 25 Røde Kors nørklere var samlet til strik og snak på pladsen foran Sct. Bendts Kirke.

At nørklerne har været forhindret i at samles på grund af corona, betyder ikke, at håndarbejdet har ligget stille. Der er blevet strikke flittigt hjemme i stuerne.

Ruth Lund har strikket 14 sæt babyundertøj og 10 huer de seneste måneder.

- Det meste er strikket i bilen, fortæller Ruth Lund, som har været nørkler i 15-18 år.

Hun kommer fast i Ringsted Kulturhus og med til noget af det praktiske arbejde. Forleden blev der sorteret fire sækkefulde garn, som var blevet afleveret i Røde Kors.

Det bliver sorteret og puttet i poser, så farver og garntykkelse passer nogenlunde sammen.

- Det er kommet en masse garn ind, for folk har ryddet op nu, hvor de har gået hjemme under corona, siger Ruth Lund.

Folk kan afleverer deres overskydende garn eller halvfærdige projekter, som er opgivet, i Røde Kors butikken i Bananen i Søgade. Selv små nøgler kan bruges. Det er der en nørkler, der strikker små bamser af.

Strikker tæpper

Alis Kristensen er ny nørkler. Hun begyndte i marts at sidde hjemme og strikke. Hun strikker firkanter til tæpper.

Det var en veninde, der fik hende lokket til at strikke for Røde Kors.

- Der var ingen vej uden om, siger veninden, Jette Hansen.

Alis Kristensen har altid syet og strikket en del.

- Jeg keder mig aldrig, oplyser hun.

- Jeg strikker ikke så meget om sommeren, der er jeg i min kolonihave, siger Alis Kristensen, mens der er fuld gang i pindene.

Jette Hansen har sin egen opskrift på et tæppe på en gange en meter, som er standardmål for et Røde Kors-tæppe.

Hun strikker diagonalt, og begynder i det ene hjørne og strikker tæppet i ét stykke.

En time om dagen

Nina Sørensen strikker undertøj og syr poser til tøjet. Hun har været nørkler i omkring 15 år. Hun kommer af og til i Ringsted Kulturhus og strikker, men det meste arbejde laver hun hjemme.

- Jeg har strikket og syet altid, siger Nina Sørensen.

Hun syr eller strikker en time hver dag til Røde Kors eller til børnebørnene, mens hendes mand sover til middag.

Her i coronatiden har hun været i sommerhus.

- Der har jeg fået rykket lidt i kludene, fortæller Nina Sørensen.

115 nørklere

Inge Sørensen, der er koordinator for nørklerne, havde valgt at skyde nørklugrupperne i gang igen efter den lange pause ved at indbyde alle nørklere til dette fælles udendørs arrangement.

Røde Kors Ringsted har 115 nørklere, heraf 60, der sidder hjemme og strikker og syr til nødhjælpsarbejdet.

Første uge i august åbner nørklegrupperne.

Der er tre nørklegrupper, som normalt mødes en gang om ugen. I Ringsted Kulturhus nørkles der mandag klokken 10-14. Her sidder nogle og trevler strik op, så garnet kan genbruges. Andre strikker tæpper og børnetøj.

- Vi kan godt bruge mange flere, som strikker, oplyser Inge Sørensen.

I Birkely strikkes der onsdage klokken 13-16 og på Hyldegården om onsdagen klokken 9-11. Alle er velkomne med strikkepindene. Røde Kors har garnet.

Garnaflevering

Der er garnaflevering i Røde Kors i Bananen onsdag den 5. august klokken 11-14. Der er indgang i Jyllandsgade i kælderen. Her er alle nørklere velkomne til at hente garn.

Inge Sørensen er glad for, at der er gang i pindene og snakken igen.

- Det har de trængt til. Det har været nogle hårde måneder, særligt for dem, der er alene, siger Inge Sørensen.

Hun har her i foråret og sommer kørt rundt og afleveret garn til nogle af dem, som er alene.

Inspiration

Inge Sørensen og fire aktivitetsledere tager i efteråret af sted til årsmøde i Horsens for Røde Kors Aktivitetsledere. Her får de inspiration og hører om, hvad man laver andre steder rundt om i landet.

Røde Kors Ringsteds sommerudflugt for alle frivillige er derimod aflyst i år.