Per Nørhave og hans hustru Jeanie var ved at få kaffen galt i halsen, da de sad i sofaen og fulgte fredagens pressemøde.

Nørhave: Det er dybt kritisabelt

Sådan er Ringsteds viceborgmester Per Nørhaves umiddelbare reaktion på Statens Serums Instituts udmelding om, at der alligevel ikke har været en ældre mand med den muterede Cluster 5-virus på et plejecenter på Midtsjælland i september.

- Denne sag skal følges til dørs, for vi er nødt til at sikre os, at det ikke sker igen. Tilliden lider et knæk, og det er farligt, lyder det med alvor i stemmen fra Dansk Folkepartis byråds- og regionsrådsmedlem.