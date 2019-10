Cafe Dagmar får ekstra økonomisk støtte på 200.000 kroner årligt de næste fire år i Budget 2020. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nødstedt varmestue får ekstra støtte

I budgetforhandlingerne i Ringsted Kommune blev partierne enige om at yde støtte til Kirkens Korshærs nødstedte varmestue, Cafe Dagmar.

Ringsted - 29. oktober 2019 kl. 13:38 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I budgetforliget for 2020 har partierne i Ringsted Byråd afsat 200.000 kroner årligt til at sikre den fortsatte drift af Kirkens Korshærs varmestue, Cafe Dagmar.

For lidt over en uge siden kunne man i DAGBLADET læse, at varmestuen var kommet i økonomiske problemer grundet en forestående flytning og svigtende salg fra genbrugsbutikkerne.

Derfor havde regionschef for Sjælland og Øerne i Kirkens Korshær, Susanne Lodberg, tilbage i september anmodet Ringsted Kommune om hjælp. Det fik Tina-Mia Eriksen fra Dansk Folkeparti til at bringe sagen på dagsordenen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i den forgangne uge. Hun glæder sig over, at det på kort tid er lykkedes at finde penge til Cafe Dagmar.

- Det er jo fantastisk, at når man bruger initiativretten til at bringe en sag på banen i 11. time, så bringer det også et resultat med sig. Jeg er rigtigt glad for at kunne gøre den forskel, for Cafe Dagmar er et vigtigt og nødvendigt tilbud i Ringsted, siger Tina-Mia Eriksen (DF) til DAGBLADET.

Hun var ikke selv med til søndagens afsluttende budgetforhandlinger. Her var det Per Nørhave, der repræsenterede Dansk Folkeparti, og han oplevede en enighed blandt partierne til at støtte varmestuen.

- Der var en bred opbakning blandt budgetpartierne til at støtte Cafe Dagmar. De gør et rigtigt godt stykke arbejde og har en stor samfundsnyttig rolle. Vi håber, at denne her støtte kan være med til at sikre, at der også i fremtiden er en varmestue i Ringsted, siger Per Nørhave (DF).

De 200.000 kroner årligt er i sig selv ikke nok til definitivt at sikre den fremtidige drift af Cafe Dagmar, men det er et stort skridt på vejen, siger Susanne Lodberg, der er regionschef i Kirkens Korshær for Sjælland og Øerne.

- Det er rigtigt dejligt, at man kunne finde penge til os i et svært budget. Vi får stadig brug for andre donationer, men det giver os et rigtigt godt fundament fremadrettet for at foretage den flytning, som Café Dagmar står over for og sikre den fremtidige drift, siger Susanne Lodberg.