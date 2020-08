Nødstedt: Vi gør det, fordi vi er andelsbevægelse - og forpligtet til at gøre det

Se billedserie Dagli?Brugsen i Jystrup

Ringsted - 19. august 2020 kl. 19:52 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jystrup Dagli'Brugs har kæmpet for sin overlevelse igennem fem-seks år.

Flere redningsforsøg har været iværksat fra forskellige bestyrelsers side. Alt fra: »Brug din lokale brugs« over mikrolån til - under stor stå-hej - afskedigelse af en brugsuddeler.

Visionerne har ikke manglet, men realiteterne talte deres eget sprog. Et årligt underskud på mellem 169.000 og 179.0000 kroner var den alarmerende besked, som fik bestyrelsesmedlemmerne op i det røde felt.

Der var ikke brug for panik, men for at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Hvis den glødende livsnerve i den ellers velfungerende landsby skulle bevares, hvad skulle der så til?

Brug for samarbejde I foråret stod det klart for bestyrelsen. Brugsen i Jystrup var for lille til at blive drevet med kun sig selv som føde.

- Vi har knoklet røven ud af bukserne, men butikken er for lille til at klare driften. Er der sygdom, er der for få til at dække det ind og til, at det kan hænge sammen, siger næstformand for Jystrup Dagli'Brugs Jan Vium.

Han henviser til en landsdækkende tendens. De små brugser kan ikke overleve uden hjælp udefra. Derfor har moderselskabet Coop opfordret små butikker til at fusionere med større butikker.

For Jystrup-borgerne skulle det være en selvejende brugs. Ifølge Jan Vium er Coop-ejede butikker hurtige med lukkenøglen efter en eventuel overtagelse. Og det måtte ikke ske. Brugsen i Jystrup skulle overleve.

Hele pakken i Hvalsø SuperBrugsen Hvalsø lå tættest på og havde hele pakken: Penge på kistebunden, en glimrende drift og den rette ånd. Og Hvalsø-Brugsens på Jystrup-bestyrelsens forespørgsel om sammenlægning var ikke til at stå for:

- Vi gør det, fordi vi er andelsbevægelse og forpligtet til at gøre det. Andelsbevægelsen er ikke sat i verden for at tjene penge, men for at gøre godt for vores medlemmer, var budskabet fra Hvalsø.

Ved en sammenlægning fjernes det administrative arbejde fra Jystrup-lederens skuldre og den lokale bestyrelse nedlægges. Men oprindelige Jystrup-medlemmer vil kunne blive valgt ind i den nye bestyrelse for begge butikker.

Dog vil en lille gruppe borgere fortsætte som bruger-/kunderåd i Jystrup.

Rådet skal sikre, at der fortsat vil blive holdt fastelavnsfester og lignende i brugsens regi.

By beholder bygninger På et informationsmøde i sidste uge blev cirka 45 fremmødte orienteret om planerne, og stemningen var positiv. Dog var der også bekymring for, om den større brugs kunne finde på at smide barnet ud med badevandet, hvis det ikke går som ventet.

- Der var bekymring for, hvad der vil ske med vores bygninger, som vi ejer, hvis og såfremt det ikke kan løbe rundt. Vil man så tømme varelageret og sælge det til en ejendomsspekulant?

Det har bestyrelsen garderet sig imod.

Skulle den situation opstå, vil SuperBrugsen Hvalsø ifølge Jan Vium hente varelageret, hvorefter bygningerne vil blive overdraget til byen til brug for »et anerkendelsesværdigt formål«. Det kunne for eksempel være som forsamlingshus.

Modernisering? Det er dog slet ikke den vej, nogen forventer, det vil gå. Tværtimod. Omsætningen i Jystrup Dagli'Brugs er stigende, og hvis det tyngende administrative åg løftes bort, er det forventningen, at det vil være lettere at generere overskud og endda investere i en modernisering af bygningen.

Trods flere istandsættelser er der aldrig sket et gennemgribende løft af bygningen, som kunne forbedre arbejdsgange og varelagerets muligheder. Så hvis omsætningen fortsat stiger over de næste par år, er der lagt op til at skyde en million kroner i forbedringer i Jystrup Dagli'Brugs.

Jan Vium er ikke tvivl om, at der er opbakning til fusionen fra borgerne. Som han tørt konstaterer: »Alternativet er en lukning om et til to år.«

Der vil sidst på året bliver holdt en generalforsamling, som endeligt skal godkende beslutningen om en sammenlægning.