Ninna har åbnet jubilæumsbutik

- Der har jo ligget en del forskellige forretninger i lejemålet, og da Ringsted Fiskeland lukkede, henvendte vi os til boligselskabet, som står for udlejningen. Vi tænkte, at det kunne være sjovt at bruge lokalet, så i hele marts har vi en ekstra butik her i Søgade 26, siger Ninna Rasmussen med et grin.