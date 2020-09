På en uge er der konstateret ni smittede borgere i Ringsted Kommune. Der er derfor stadig langt op til situationen efter coronaudbruddet på Danish Crown, der blandt andet førte til nedlukning af fabrikken og oprettelse af midlertidige testcentre som her i Anlægspavillonen. Foto: Ulla Jensen

Ni smittede skærper fokus på at holde coronareglerne

Ringsted - 17. september 2020 kl. 13:04 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt ni borgere i Ringsted Kommune er testet positive med covid-19 den seneste uge. Det betyder, at Ringsted onsdag kom op på 25,8 procent i det såkaldte incidenstal, altså tallet for, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere.

Når en kommune ryger over 20 procent, er man under skærpet observation fra sundhedsmyndighederne, ligesom. Det er Ringsted også nu, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det betyder dog endnu ikke, at der er drastiske tiltag på vej, og det vil heller ikke blive nødvendigt, hvis folk i kommunen selv hjælper til med at huske virusrådene og dermed medvirker til at stoppe smittespredning.

»Ringsted Kommune har fortsat en skærpet opmærksomhed på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte følges på alle kommunens institutioner og aktiviteter, og at der ikke spredes smitte til plejecentre, bosteder og lignende institutioner med borgere, der er særligt i risiko for at udvikle alvorlige forløb med Covid-1«, lyder det i meddelelsen.

Kommunen har desuden etableret midlertidige opholdssteder, hvor borgere kan sikres isolationspladser, hvis de ikke kan gå i selvisolation derhjemme.

Kommunen er desuden i kontakt med arrangører af kulturarrangementer, og med lokalsamfundene og forskellige fritidsorganisationer, så de er opmærksomme på, hvordan de bidrager til at forebygge smittespredning.

Derudover har kommunen fokus på, om der ved særlige arrangementer skal sættes ekstra ind med forholdsregler for at undgå smittespredning.

Derudover vurderes det i øjeblikket ikke at være nødvendigt med yderligere foranstaltninger i Ringsted Kommune, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det kan dog hurtigt ændres, advarer borgmester Henrik Hvidesten (V), hvis ikke folk selv hele tiden følger myndighedernes anbefalinger.

- I øjeblikket sker der desværre en stigning af smittespredningen i mange kommuner, og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen følger sundhedsmyndighedernes gode råd om at holde afstand, have fokus på hygiejne og vaske hænder eller bruge håndsprit ofte, siger Henrik Hvidesten.