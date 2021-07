I seks timer holdt færdselspolitiet øje med bilisterne i Ringsted Kommune. Foto: Lars Ramlov

Ni bilister fanget i razzia - det får de bøder for

Ringsted - 07. juli 2021 kl. 10:58 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi var tirsdag eftermiddag på kontrol i Ringsted Kommune. Indsatsen varede i seks timer og i alt blev omkring 30 køretøjer standset og kontrolleret. Det resulterede i ni sigtede bilister.

Fire kørte for stærkt og udover en bøde fik tre af dem også et klip i kortet. Blandt fartsynderne var en 58-årig mand fra Ringsted. Han blev standset ud for Klippedevej, da han var blevet målt til at køre med en gennemsnitshastighed på 106 km/t over en strækning på 832 meter. Den tilladte hastighed på stedet er 80 km/t. Allerede samme aften modtog han et bødeforelæg i sin E-boks lydende på 2500 kroner og et klip i kørekortet. Klipsager udløser desuden et bidrag til offerfonden på 500 kroner.

En 49-årig mand fra Ringsted blev sigtet og anholdt for spirituskørsel i en personbil, da han kom kørende ad Nørregade i Ringsted kl. 19.35. En alkometertest viste, at hans promille var over det tilladte, så han blev taget med til en blodprøve og herefter løsladt. Politiet afventer nu promilleerklæringen, hvorefter den 49-årige vil høre mere i sagen.

Derudover stoppede politiet en bilist, som kørte bil på trods af et kørselsforbud. Der var tale om en 27-årig mand fra Slagelse, som blev standset i bil på Korsevænget klokken 19.10. Den 27-årige blev sidste år ved retten idømt et kørselsforbud, da han som ny bilist havde fået to klip for hastighed i ATK-sager (Automatisk Trafik Kontrol). Den 27-årige havde ikke været oppe til en kontrollerende køreprøve og generhvervet sin førerret. Han blev sigtet for kørsel uden førerret og kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.

En anden bilist kørte i frakendelsestiden, en bilist fik en bøde for fejl på køretøjet og et vogntog holdt ikke til højre på motorvejen.

Endelig blev der uddelt en bøde for håndholdt mobiltelefon under kørsel og to bøder til bilister, der ikke anvendte sikkerhedssele.