Se billedserie Bente Hansen fik ideen til det nye netværk for solo-selvstændige, fordi hun som selvstændig savner inspiration og feedback fra andre. Pr-foto

Netværk for solo-selvstændige

Ringsted - 18. august 2020 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Erhverv inviterer til opstartsmøde 2. september i et helt nyt netværk for små virksomheder.

Solo-selvstændige er fælles om at være alene om mange beslutninger, og kan komme til at savne "kolleger"/ligesindede at dele forretningsmæssige overvejelser med.

Det kan for eksempel være nogen, man kan drøfte forretningsideer og udfordringer med, få inspiration, feedback og nye øjne på virksomheden, nogen at gå til, når noget går i hårdknude eller nogen at fejre sine sejre med.

Målet for netværket er at give deltagerne viden, input og erfaringer fra andre brancher, sparring som styrker egen forretningsudvikling og nye relationer.

Det første møde afvikles onsdag den 2. september klokken 8.30-10.30 på Vækstfabrikken, Garnisonen 38 i Ringsted.

Netværksmøderne vil finde sted på en onsdag morgen cirka 10 gange årligt.

Interesserede kan også læse mere og tilmelde sig her ringsted.nemtilmeld.dk/252/

Alle er velkomne, uanset branche. Det forventes blot, at man er nysgerrig og interesseret.

Yderligere information om netværket fås ved at kontakte tovholder Lisbeth Eichen på mail lei@ringsted.dk eller telefon 40 64 73 40.

Solo-selvstændige defineres i denne sammenhæng som personer, der driver virksomhed som fuldtidsbeskæftigelse - enten ene eller med en til to ansatte.

Idéen til det nye netværk kommer fra Bente Hansen, som i en årrække har drevet sin virksomhed PQ-Consult.

- Jeg er selvstændig og arbejder primært alene, og det trives jeg godt med, men jeg kan savne inspiration og feedback fra andre på forskellige udfordringer i min virksomhed. Ligesom jeg er ene om at glædes, når noget går godt, så er jeg også ene med udfordringer eller modgang, og kan savne andre at drøfte tingene med, og jeg tænker, at andre solo-selvstændige er i samme situation, udtaler Bente Hansen i en pressemeddelelse.

- Netværk har været en væsentlig del af min start som selvstændig, og de forskellige netværk har hver deres formål og berettigelse. Nu hvor min virksomhed er kommet godt i gang, ser jeg en værdi i et netværk, hvor man kan sparre med ligesindede og derigennem styrke og udvikle sin forretning, og derfor gik jeg til Ringsted Erhverv med min idé og opfordring til at facilitere netværket, siger Bente Hansen.