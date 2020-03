Netop åbnet restaurant måtte lukke

Mens nogle restauranter og cafeer forsøger at holde den kørende med takeaway, har andre lukket helt.

Kudskehuset genåbnede i begyndelsen af februar med op imod 700 gæster i løbet af den første uge. Der skulle dog ikke gå mere end lidt over måned, før ejerne blev nødt til at lukke skovrestauranten ned igen.

- Der er ikke så meget at gøre. Vi har valgt at lukke helt ned, fordi vi som nystartet virksomhed ikke kan fremvise et årsregnskab, der gør, at vi kan få del i regeringens hjælpepakker, siger Cecilie Høj Brændstrup, der har serveret krebinetter, tarteletter eller andre traditionelle danske retter fra restauranten i skovene ved Skjoldenæsholm sammen med sin mand Stefan siden den 8. februar.

- Nu er alle hjælpepakker ikke på plads endnu, så vi går og venter i spænding, tilføjer hun.

Når de ikke passer børn hjemme, er ægteparret dog fortsat på arbejde i Kudskehuset for at gøre restauranten klar til sommersæsonen.

Det vil sige; renovere på helårsteltet, rense fliserne og sætte udendørsmøblerne op.

Selvom de også har fået lidt mere kvalitetstid sammen med børnene, er den midlertidige lukning skæbnesvanger for familiens og forretningens fremtid. Den betyder, at Kudskehuset kun vil have åbent i sommerperioden fremover.

- Lige nu futter vi egentlig bare de penge af, vi skulle have brugt på at have åbent hele året rundt, og det er pisseærgerligt, at se de penge forsvinde, siger Cecilie Høj Brændstrup, der forsøger at abstrahere fra de spegede fremtidsudsigter for selvstændige erhvervsdrivende.

- Vi er sikre på at vende stærke tilbage, men jeg forsøger ikke at tænke så meget over det. Jeg har en personlig drøm om, at vi er op at køre igen til juni, og så kan jeg jo kun blive positivt overrasket, hvis det sker før, siger hun og tilføjer:

- Men man kan aldrig vide.

I downtown Ringsted ligger Café Korn, som også har lukket helt. Det er dog ikke af likvide årsager, men af hensyn til mange andre ting, ejeren bag Morten Poulsen ikke ønsker at uddybe.

Som erhvervsdrivende glæder han sig over regeringens hjælpepakker, som cafeen i Ringsted, der har ligget her siden 2018, også er omfattet af.

- Ligesom alle andre havde vi ikke lige set det komme, men når det så er sagt, har vi ikke fyret en eneste medarbejder, men derimod hjemsendt samtlige med fuld løn takket være hjælpepakkerne, siger Morten Poulsen, der ejer Café Korn, der udover den på Torvet i Ringsted også har cafeer i Roskilde, Slagelse, Odense, Holbæk og indkøbscenteret Waves i Hundige.

- Vi holder hundrede procent lukket på nuværende tidspunkt frem til 13. april, men vi revurderer situationen løbende, siger han.