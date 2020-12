Her ses Aage Larsen (i midten) i snak med to kunder. Foto: Steen Olsson

Nekrolog: Kendt vognmand er død

Turistvognmand Aage Preben Larsen er død 91 år gammel. Han var anden generation i Larsen Rejser efter hans far Georg Larsen, der stiftede firmaet i 1922 med rutebilkørsel mellem Ringsted, Haslev og Faxe.

Det foregik i en 13-personers Renault Omnibus, der dengang blev erhvervet for bare 12.500 kroner.

Aage Larsen overtog firmaet i 1975. Han kørte turistbussen, mens fru Lis Larsen, der døde efter kort tids sygdom i 2014, stod for det praktiske arbejde i selskabets kontor i Tinggade i Ringsted.

Når bussen ikke var ude at køre, stod den parkeret på »Larsens Plads«, garagen i Møllegade. Her brugte Aage Larsen meget tid på bussens røgt og pleje.

Han blev vældig glad, da en rejsende roste, at man stadig kunne bruge bussens velpolerede side til at spejle sig i, selv om bussen havde kørt helt til Hallandsåsen i Sverige.

Fra »Larsens Plads« kørte Larsen Rejser gæster på både dagture og længere rejser. På nogle af de lange ture var Aage og Lis Larsens søn, Per Dyring Larsen, med som ekstra chauffør.

De første år var der kun opstillet et havebord og to stole, men arrangementet blev hurtigt en succes og udviklede sig til også at omfatte friske vafler med mere.