Nedrykningsspillet er en kendsgerning

Fredag den 19. marts spillede man den udsatte kamp, ude mod Helsingør, som vandt dette opgør med 6 - 2. Kun Sebastian Hedengran formåede at vinde sin kamp (66.66 i snit).

Lørdag den 20 var der så hjemmebane mod rivalerne fra B.K.Sorana, så her var tale om et rent lokalopgør, hvor Sorana trak det længst strå og kunne rejse hjem med en sejr på 2 - 6. Igen var det Sebastian, som med et snit på 114.28, var eneste sejrherre på Ringstedholdet.