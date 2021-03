Hair By MBS har frisørsaloner i alle midtsjællandske centerbyer med 30 medarbejdere. Ejerne tror ikke længere på, at de kan åbne om en måned.

Nedlukket frisørkæde regner med længere lokker - åbner ikke lige foreløbig

Selv om de sidder tilbage med fortsat lukkede frisørsaloner i Køge, Næstved, Slagelse og Ringsted og 30 hjemsendte medarbejdere ved søsterparret udmærket, at kunderne – og de langhårede mænd - nok skal komme tilbage, når frisørerne får lov at svinge saks og kam igen.

- Vi har overvejet, om vi skal lave et online flettekursus for mænd med langt hår.

- Vi havde sat penge til side, så vi havde lidt at tære på. Det var penge, der skulle have været brugt på forbedringer og en udvidelse, men som nu går til lønomkostninger, siger Christina Bundgaard Sørensen.

- Mange siger, at det bliver den 6. april, men de har udskudt det så mange gange, at vi snart ikke tør tro på noget, siger Christina Bundgaard Sørensen.

- Den ene hjælpepakke skal forbi en revisor, hvilket koster 12-15.000. Så den vil man jo helst nøjes med at søge en gang. Den anden er stadig ikke opdateret i forhold til de forbedringer, der er vedtaget. Og sidste gang tog det en måned at lønkompensere, så vi skal også hele tiden kigge i spåkuglen og være på forkant.

- Det ville være en kæmpe hjælp, især når vi har så mange ansatte. Vi ved at alle gør deres bedste, men det er svært med de her hjælpepakker, siger Christina Bundgaard Sørensen og uddyber:

Hun håber derfor, at regeringen er lydhøre overfor oppositionens seneste forslag om, at fortsat lukkede liberale erhverv kan få dækket tabte omkostninger uden selv at skulle betale noget.

Frisørerne fra Hair By MBS er hjemsendt i øjeblikket, men glæder sig til at vende tilbage til salonerne - her i Ringsted. Privatfoto

At det kun er frisørsalonens 12 elever, der klipper videre på dukkehoveder under nedlukningen, er et spørgsmål om moral.

- Vi har 30 ansatte, og vi synes ikke, at hjemmeklipning er det rigtige at gøre under en lockdown. De eneste, der må arbejde er min søster og jeg. Vi bruger tiden på at forberede os og renovere lidt hist og her, mens vores frisører er hjemme og får gået en masse ture, siger Christina Bundgaard Sørensen og slutter:

- Jeg kan sagtens forstå frustrationen blandt mine kolleger i branchen. Vi er alle i samme båd, men vi får jo desværre ikke noget ud af at brokke os.