Det er Lis Jacobsen, der bor på Bækkevej i Benløse, der har fremsat et populært borgerforslag om ny naturlegeplads for enden af Eilekiersvej på fodboldbanerne.

Naturlegeplads skal samle beboere og gøre område grønt igen

Ringsted - 22. september 2021

Hvis der er noget Lis Jacobsen savner, så er det at kunne sidde sammen med andre beboere på Eilekiersvej ved et borde-bænke-sæt, mens børnene leger og de unge hygger sig om et bål.

Af samme grund fremsatte Benløse-borgeren mandag et borgerforslag om en naturlegeplads på fodboldbanerne ved aktivitetshuset og spejderhytten for enden af Eilekjersvej.

Næsten nået nok stemmer Forslaget må siges at være populært, for allerede på to døgn har forslaget fået 162 stemmer i skrivende stund og dermed næsten nok til at flyve videre til behandling i Byrådet.

- De mange stemmer er et udtryk for, at vi i høj grad mangler flere grønne områder i kvarteret. Vi mistede de sidste, da boligkvarteret Græsgangen blev bygget, og siden har børnefamilier, dagplejemødre og alle os andre beboere ikke kunne mødes et sted, siger Lis Jacobsen, der i sin tid forsøgte at få udstykningen til Græsgangen inddraget til rekreativt område. Dog uden held.

- Jeg fik det ikke igennem på det tidspunkt, men nu tager jeg så initiativet igen. Området bliver brugt til hundeluftning og boldspil, men hvorfor ikke udnytte det og lave et miljø for alle?

Hvordan skal den se ud? Lis Jacobsen mener, at en naturlegeplads vil gå fint i spænd med kvarteret, der ligger på kanten til naturen. Hun drømmer helt konkret om en tro kopi af, det man har etableret ved Benløsecenteret, hvor der både er aktiviteter og redskaber for voksne, børn og alle dem imellem.

- Først og fremmest skal der være noget for alle, både voksne og børn. Det kunne være et borde-bænke-sæt, hvor folk kan sidde og spise frokost, men også redskaber, hvor man fysisk kan bruge sig selv, siger Lis Jacobsen og slår fast:

- Og så tænker jeg selvfølgelig en klassisk legeplads i naturmaterialer med forhindringsbaner, gyngestativ og rutsjebane.

Et sted for hele byen Hun mener, at en naturlegeplads vil tale godt sammen med områdets i forvejen rige foreningsliv.

- Man har spejderhuset, cykelklubben og hundetræning, så en naturlegeplads ville ikke bare spille sammen med omgivelserne, men også områdets foreningsliv, siger Lis Jacobsen, der glæder sig over opbakningen.

- Jeg er glad for, at der er så hurtig respons fra mit netværk. Det ville være kronen på værket at få et sted, der kan samle os alle sammen. Selvfølgelig først og fremmest borgere fra Eilekiersvej og Benløse, men også hele Ringsted.