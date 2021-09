Sådan kan naturhuset i Vrangeskov ved Haraldsted Sø komme til at se ud.

Naturhus ved sø rykker tættere på

Ringsted - 15. september 2021 kl. 09:22 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Med et bredt flertal sagde byrådet mandag aften ja til at gå videre med planerne om et naturhus i Vrangeskov.

Forud for byrådsmødet havde repræsentanter fra Landsbyklyngen Søskovlandet fremlagt projektet for politikerne. De folkevalgte kunne lide, hvad de så, og der blev uddelt ros for initiativet. Kun Ringstedlistens Lars Tegl stemte imod, mens Det Konservative Folkepartis Andreas Karlsen udtrykte skepsis, men endte med at stemme for.

Ringsted på landkortet Formand for Landsbyklyngen Søskovlandet Ulrich Hjort Hansen glæder sig over den massive opbakning.

- Vi er bare super glade for de tilkendegivelser, vi fik. I byrådssalen kunne vi godt høre, at politikerne mener, at Ringsted kommer på landkortet, og at Ringsteds borgere får nogle helt nye muligheder, som der aldrig har været her før. Det har jeg i hvert fald noteret mig med glæde, siger han.

Under oplægget forud for byrådsmødet var der blandt andet besøg af repræsentanter fra et lignende projekt på Røsnæs ved Kalundborg, og netop den konkrete og sammenlignelige sag, gjorde ifølge Ulrich Hjort Hansen indtryk.

- Det nye er, at politikerne fik det fra hestens egen mund, hvordan man har håndteret en lignende proces på Røsnæs. Det var nyt for mange, hvor stor en succes, det er blevet. Projektet er bygget op på samme måde i samarbejde med lokale ildsjæle, ligesom vi vil gøre i Vrangeskov, siger han.

Nu håber Ulrich Hjort Hansen, at der snart kommer endnu længere skred i processen, så projektet kan realiseres.

Mangler noget konkret - Vi mangler stadig noget konkret. Jeg ved ikke, om det tager to måneder eller to år, før vi kan komme videre. Set fra vores kasket synes vi jo, at alle problematikker er afdækket. Vi har stadig ikke fået et klart svar fra byrådet, om kommunen vil opføre, eje og drifte det. Først når vi får det, kan vi komme videre med at fondsansøgninger, siger han og fortsætter:

- Lige nu kan vi bare læne os tilbage og vente, men det er nok bare den politiske proces, jeg ikke helt forstår. Jeg synes jo, man stopper midt i vadestedet.

Kommunen vurderer, at de årlige omkostninger til driften vil ligge på 190.000 kroner.

Til selve opførelsen af huset mangler der omkring 4,5 millioner kroner, som styregruppen skal finde.