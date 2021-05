Naturhus halveret i forhold til første udkast

Det fortalte Ulrich Hjort Hansen, formand for styregruppen i Landsbyklyngen Søskovlandet, ved et informationsmøde om projektet tirsdag aften.

Halveringen er sket for at opfylde Miljøstyrelsens krav, så der kunne gives dispensation til den valgte placering.

- Vi havde meget gerne set, at man kunne have en lidt større forsamling under tag. Det kan vi bare ikke. Vi har ikke fået lov. Men dertil og så til at sige: Nej, så vil vi hellere flytte det. Det ville vi ikke, sagde han.

Natur- og aktivitetshuset er tænkt som en ramme for aktiviteter i naturen samtidig med, at det skal fungere som et sted, hvor der kan formidles viden om naturen til børn og unge.

Huset er født som et projekt i Landbyklyngen Søskovlandet, der forbinder fire landsbyområder i Ringsted Kommune. Siden er kommunen gået ind i projektet, der blandt andet støttes af Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.