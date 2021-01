Naturen kan nydes fra Oplevelsesstien, mener Charlotte Madsen. Arkivfoto

Naturen er under pres - sig nej til aktivitetshus

Ringsted - 24. januar 2021 kl. 18:54

Debat

Ringsted: At være naturelskere betyder i al sin enkelhed at tage vare på naturen, så planter og dyr kan eksistere i fred og ro.

At lave et aktivitetshus i eller ved Vrangeskov er nøjagtig det modsatte. Hvordan forestiller man sig, at den lille skov og det fine miljø ved søbredden skal kunne holde til det.

Al den hærgen og ageren der altid bliver, når man, selvfølgelig i naturens navn, laver flere og flere aktiviteter for mennesker. Det er ikke at tage vare på naturen, det er at ødelægge den.

Der er kommet en oplevelsessti, så man, fra denne, kan nyde naturens fred og ro og dyreliv. Men det er ikke nok, NEJ disse idéfolk vil have naturen rettet ind efter deres interesser, i stedet for at det skulle være omvendt.

På trods af, at der pt. er tre steder ved Haraldsted Sø, hvor man kan bade, vil man lave en større badestrand med toiletfaciliteter og hvad erfaringen ellers viser, der følger med en sådan: kiosk, larm, musik og stor parkeringsplads.

Der er ikke en eneste fordel for naturen ved hverken Aktivitetshus eller badestrand. Det er en ren katastrofe.

Hvis nogle mener, at de har brug for et Aktivitetshus, kan de lægge det et sted, hvor de ikke kan ødelægge noget i Vrangeskov og søens miljø, helst langt væk.

Jeg vil indtrængende bede de involverede myndigheder sige et klart NEJ til dette for naturen ødelæggende forslag.

For tro mig, hvis dette bliver lavet, kommer der nye ideer og krav fra de, der kan lide at promovere sig selv på denne måde og lader som om, at de er naturelskere.

