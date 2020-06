Se billedserie Retten i Roskilde varetægtsfængslede mandag nummer to af tre mistænkte i en sag om et røveri i en lejlighed i Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Natlige røvere trængte ind hos ung mand

Et opgør om penge har nu sendt nummer to mistænkte for et hjemmerøveri i arresten. Politiet mangler at få sat navn på den tredje.

Ringsted - 23. juni 2020 Af Anne Wandahl

Mandag blev en 21-årig mand fra Taastrup varetægtsfængslet i en sag om et hjemmerøveri i Ringsted ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

Han er foreløbig fængslet til den 9. juli sigtet for røveri, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard, Midt og Vestsjællands Politi.

I en lejlighed i Nørregade i Ringsted blev en 22-årig mand en sen nattetime banket op og udsat for røveriet.

Balladen begyndte natten mellem den 5. og 6. marts 2020, da tre mænd trængte ind i den 22-åriges lejlighed for at afkræve ham nogle penge, som en af de tre gerningsmænd mener at have til gode hos den 22-årige.

Martin Bjerregaard vil af hensyn til efterforskningen ikke oplyse, hvem af de tre offeret angiveligt skylder penge, eller hvor mange penge, det handler om.

Den unge mand havde ingen penge, så han blev udsat for et røveri.

- Vi er indenfor en personkreds, hvor de involverede kender til hinanden og nogen af dem mener at have penge til gode hos den forurettede. Når man dukker op hos nogen midt om natten for at tage sig selv til rette og samtidig slår en proper næve og fjerner effekter fra lejligheden, så er der taler om røveri, siger Martin Bjerregaard.

Han kan ikke uddybe i detaljer, hvilke effekter, der blev taget fra lejligheden udover, at der er tale om elektronik.

En 23-årig mand fra Ringsted blev allerede anholdt dagen efter og sendt i grundlovsforhør, hvor han blev fængslet. Den 21-årige fra Taastrup, der blev sendt samme vej af retten mandag har været noget svært at finde frem til.

- Ingen i personkredsen er særligt meddelsomme, så det er den tunge vej med efterforskningen, forklarer Martin Bjerregaard.

Det er også derfor, at politiet endnu ikke har fået sat et navn på en tredje mistænkt i sagen.

Hvis nogen sidder inde med viden om sagen, vil politiet gerne vide det på telefon 1 1 4.