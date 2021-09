Mikkel Wedel Olsen, bestyrer af Infinity Club, glæder sig til genåbningen af natklubben på Sct Hansgade 31 fredag kl. 23. Stefanie Olsen (tv.) arbejder ikke længere i klubben. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Natklub slår dørene op efter halvandet års stilstand på dansegulvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Natklub slår dørene op efter halvandet års stilstand på dansegulvet

Ringsted - 03. september 2021 kl. 08:10 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Mikkel Wedel Olsen er en glad mand.

Det har han været igennem de sidste par uger, hvor han samnen med sine fire kolleger i Infinity Club har klargjort natklubben i Sct Hansgade i Ringsted efter halvandet års nedlukning.

- Det bliver rart at komme tilbage i gear igen. Man har været ude og finde en række småjobs for at få det hele til at hænge sammen, så det bliver godt at få vendt økonomien og starte festen igen, siger Mikkel Wedel Olsen, der arbejder som bestyrer i natklubben som ejes af Kubilay Koyuturk fra Slagelse.

Åbnede og lukkede

Infinity Club åbnede i Crazy Daisys gamle lokaler i Sct. Hansgade i begyndelsen af august 2019.

Efter en længerevarende renovering havde diskoteket fået en gevaldig makeover på begge etager, men allerede et halvt år efter måtte Kubilay Koyutürk og Mikkel Wedel Olsen indstille festen på ubestemt tid i kølvandet på... ja, det ved du nok efterhånden godt.

Efter nattelivet åbnede onsdag skal gæster på klubber, diskoteker og lignende steder vise gyldigt coronapas den første måned, inden kravet ophæves helt den 10. september.

Forventer fulde huse

Spørger man Mikkel Wedel Olsen, kommer det dog ikke til at forhindre fremmødet, når Infinity Club åbner fredag kl. 23.

Vi forventer, at der bliver rimeligt godt knald på. Der må komme en god bølge i den første weekend af både gamle og nye, og det booster selvfølgelig også, at kulturnatten ligger på samme aften, siger bestyreren og slår fast:

- Vi forventer fuld hus på omkring 500 gæster, men vi håber selvfølgelig på endnu flere.

Gratis entre første time

I åbningsweekenden vil der være gratis entre den første time og billige flaske- og drinkstilbud.

Tilbuddene skulle gerne fungere som lokkemad overfor et publikum, som måske har vænnet sig helt af med at gå i byen.

- Man frygter allermest, at folk ikke vender tilbage efter det her. Vi har haft snakken om, at folk nåske havde vænnet sig så meget af med at gå på diskotek, at de aldrig vender tilbage igen, siger Mikkel Wedel Olsen, der dog forholder sig sig optimistisk.

- Jeg tror bare, det er noget om at åbne op og håbe på det bedste. Det handler om at præsentere det nye klientel af unge for vores sted, for de gik nødvendigvis ikke i byen før corona, siger han.

Samarbejde med gym

Af samme grund vil Infinity Club forsørge at række ud til Ringsteds ungdom og måske på sigt få et samarbejde op at køre med festudvalget på gymnasiet MSG Ringsted.

- Vi snakker jævnligt med festudvalget. I gamle dage havde vi minibusser til og fra festerne derude, og det øgede egentlig sikkerheden, når eleverne skulle videre i byen fra en fest eller fredagsbar, siger Mikkel Wedel Olsen og slår fast:

- Mange unge tænker, at det koster mange penge at gå i byen, men det behøver det ikke gøre hos os. Nu glæder jeg mig allermest til at komme udover kantstenen. At få åbnet dørene op og byde vores gæster velkomne igen.

Infinity Club i Sct Hansgade 31 åbner fredag den 3. september kl. 23.00-05.00. Lørdag den 4. september er åbningstiden kl. 23.00-06.00.