National trafikpris til skovbørnehave

Svaret er et stort og rungende ja. For med et helt nyt trafikanlæg indskriver Bøgely Skovbørnehave ved Maglebjerg Skov i RIngsted KOmmune sig i rækken af danske natur- og skovbørnehaver, der viser vejen på trafikområdet. Inde i skoven er der nemlig god plads til både at lege og lære.