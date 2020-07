Narkopåvirket mand påkørte politibil

Føreren, en 42-årig mand uden fast bopæl i Glostrup, viste sig at være påvirket af narko, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Han havde desuden ikke et gyldigt kørekort, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret, kørsel over for rødt lys og for ikke at anvende sikkerhedssele under kørslen.