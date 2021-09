Nanna Riis Andersen er uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi i 2012. Udover udstillingen »Body Basket Beach« (9.- 26. september torsdag-søndag kl. 11-17) på Nørretorv i Ringsted, har hun i efteråret udstillinger i København og Odsherred. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nanna har indtaget ledigt butikslokale med helt vild kunst

Ringsted - 21. september 2021 kl. 10:01 Af Nikolaj Kennov Rasmussen

Dørene skyder til siden, og det er lige før, man griber ud efter sin indkøbsvogn, men nej, lokalet er tomt og meget langt fra den Kvickly, der engang residerede på Nørretorv i Ringsted.

I stedet for hyldemeter med tilbudsvarer er rummet forvandlet til udstillingen »Body Basket Beach«: En lyserød keramikskulptur byder velkommen, mens abstrakte hæklerier og malerier hænger side om side på de nedrakkede vægge i det gamle supermarked.

Den Ringsted-baserede billedkunstner Nanna Riis Andersen har netop gjort en dyd ud af at bevare de rå rammer, der omgiver og kontrasterer hendes lyserøde, bløde og ja, feminine kunstværker.

- Det er mødet mellem det hårde og bløde, styrken og sårbarheden. Og her i den gamle Kvickly er udvekslingen mellem materialet og omgivelserne helt perfekt, siger Nanna Riis Andersen og lægger en hånd på væggens flækkede fliser, der prydes af et værk med et abstrakt, organisk motiv. Fællesnæveren er den lyserøde teint.

- Fliserne her faldt jeg for med det samme. Farverne og materialiteten spiller max i forhold til værkerne, hvor det gennemgående tema netop er den her meget modsatrettet energi.

Favnen fuld af farver Nanna Riis Andersen stammer oprindeligt fra Skanderborg, men siden hun dimitterede fra Det Jyske Kunstakademi i Aarhus i 2012, har hun levet som billedkunstner med fingrene om maleri, tekstil og skulptur i København og nu Ringsted. Når hun ikke udstiller i gamle supermarkeder, bor hun således med sin familie på Lille Svenstrup Gods lidt udenfor Ringsted, som de flyttede til for små to år siden.

Nanna Riis Andersen er optaget af krukkeformer, kurve og flettede strukturer, der umiddelbart forbindes med det hjemlige. I hendes værker er der dog sket en sammensmeltning af kroppen og kurvene, der blander sig med andre organiske former. Foto: Thomas Olsen

På det tidspunkt havde Nanna Riis Andersen ikke atelier, så hun måtte sidde i bryggerset og male små akvareller, indtil hun sidste år fik sit eget atelier i industrikvarteret i Ringsted. A4 er pludselig blæst op i de helt store formater, som man også kan opleve på nærværende udstilling.

- Jeg har fået værksted i industrikvarteret, hvor jeg frit kan stå og male. Det er sjovt, at det man tænker, er voldsomt stort i atelieret, ser helt anderledes småt ud i galleriet, smiler Nanna Riis Andersen foran et af de helt store malerier.

En feminin forbindelse Lidt derfra hænger to hæklede værker, der med deres kødlige, forrevne fangarme er meget langt fra det hyggelige, bamsebløde materiale.

- Jeg synes, det er interessant at skubbe lidt til opfattelsen af materialer. Hvordan kan for eksempel arbejde med hækling på en skulpturel måde? Jeg synes også, at hækling er sjovt, fordi det er en lang tråd. Trækker man et sted, går det op et andet, siger Nanna Riis Andersen, der har arvet garnet og tekstilerne til værkerne fra sin mor og mormor.

Der er dermed ligeledes en forbindelse mellem kvinder, privat og generelt.

- Forleden var der en forbipasserende kvinde, som fandt det meget inspirerende, at jeg kunne hækle noget så skulpturelt. Så det skulle hun også straks hjem og prøve, siger Nanna Riis Andersen.

Udstillingsperioden løber fra den 9.- 26. september i den gamle Kvickly-butik på Nørretorv i Ringsted.

At udstillingslokalet ligger et uvant sted i trekanten mellem Superbrugsen, kongrescenteret og Falcks testcenter, giver også en særlig dynamik, mener Nanna Riis Andersen.

- Jeg har fået en super og en meget direkte respons på mine værker, for folk træder jo bare ind ad døren med deres uforbeholdne mening. Det er på mange måder befriende. Kunstverdenen kan godt blive lidt smal en gang imellem, men sådan nogle udstillinger her, åbner den på en anden måde, siger Nanna Riis Andersen og slår fast, at hendes kunst også godt kan købes.

Prisspændet er 9.-22.000 kroner.

- Alt er til salg, så man kan sagtens tage indkøbskurven med, siger hun med hentydning til lokalets tidligere status.

Mere kunst i butikslokaler Nanna Riis Andersen er også med i kommunens billedkunstråd, hvor hun for alvor har fået øjnene op for, hvad Ringsted kan og mangler.

- Jeg synes vi skal have meget mere kunst i byrummet, og det arbejder vi heftigt på. Det vigtigste er, at kunsten er her, og at der selvfølgelig også er nogle til at videreformidle den, siger Nanna Riis Andersen og slår armene ud i udstillingsrummet som eksempel på en tendens, Ringsted-borgere måske vil se meget mere af fremover.

- Det er ærgerligt, at der er så mange tomme butikslokaler i Ringsted. Jeg ville ønske, at man kunne indtage mange flere lokaler og lave udstillinger i dem, siger hun og slutter på en idé:

- Hele Stakladen (butiksarkade i Ringsted, red.) står tom, så hvorfor ikke lave et stort galleri dér?