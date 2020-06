Naboer supplerede med fliser

En af de nye haveejere i Hjortemosen er Irene Rasmussen. Hun overtog sin have den 5. maj i år.

Det kan være svært at komme ind i kolonihaveforeninger i København. Desuden er priserne nogle andre i København end her i Benløse.

Irene Rasmussen glæder sig over, at hun har fået et rigtig godt hus. Det er helt i orden.