Naboer skal høres om højhuse ved Klosterparken

Ringsted - 22. september 2020 kl. 13:27 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt byggeprojekt, der kan ende med at give Ringsted to nye højhuse i syv etager bliver nu sendt i forhøring hos naboerne. Det besluttede Ringsted Kommunes plan- og boligudvalg på et møde i aftes. De to højhuse, der skal placeres på en grund mellem Klosterparks Allé og Volden i Ringsted, er markant anderledes end det øvrige byggeri. Der lægges op til penthouselejligheder, orangeri og tagterrasser på toppen. I forslaget indgår 70 boliger frem for de 40 boliger, lokalplanen for området tillader.

Da byggeriet både i boligantal, byggehøjde, byggeprocent og placering overskrider de nuværende bestemmelser i lokalplan 306, der blev vedtaget i april i år, er projektet langt fra politisk godkendt endnu.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor (S), men til DAGBLADET Ringsted sagde han inden mødet i udvalget: - Goldschmidt er jo ude på at hæve udnyttelsesgraden så meget som muligt. I Socialdemokratiet var vi imod vedtagelsen af lokaleplanen på grund af skyggeeffekterne, og vi har ikke rykket os.

Et samlet udvalg fulgte en anbefaling fra administrationen om at sende det spektakulære forslag i en forhøring hos naboerne, hvis man arbejder videre med en lokalplan. Og det var en god løsning, påpeger et medlem af udvalget, Per Nørhave (DF): - Jeg synes altid, man skal høre borgerne mest muligt. Det giver rigtig god mening. - Vi er egentlig indstillet på at se på muligheden for at lave en ny lokalplan, og ved at lave en forhøring kan vi måske finde ud af, hvor skoen trykker hos folk. Hvis de peger på nogle ting, der er uhensigtsmæssige, kan vi måske indarbejde det eller ikke give mulighed for dele af planen, siger han.

Daniel Nørhave hæfter sig ved, at det er en ny måde at lave lokalplaner på, som giver mulighed for at tage højde for indsigelser, der ellers først ville dukke op på et senere tidspunkt. Politikerne har været igennem en længere proces omkring godkendelsen af lokalplan 306, der tillod en anden form for etagebyggeri i maksimalt 3½ etager. Men dengang havde grunden andre ejere.

I juni måned overtog M. Goldschmidt Ejd. Ringsted ApS grunden, og herfra er der andre ønsker. Blandt andet vil man gerne matche nabobebyggelsen Klosterparken, som ejes og drives af Goldschmidt Holding A/S. Der er også en forventning om, at to høje bygninger giver færre skyggegener end flere lavere bygninger. - Vi vil gerne gøre det bedre i forhold til nabobebyggelsen. Men vi kan ikke uddybe det mere nu. Vi vil præsentere det for kommunen og offentligheden på et senere tidspunkt. Det er i en meget tidlig fase, og vi er i gang med at bearbejde det, siger projektdirektør hos Goldschmidt Holding A/S Ulrik Bebe til DAGBLADET Ringsted.

