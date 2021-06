Se billedserie Rågerne søger mod byerne, fordi der ikke længere er den nødvendige mad på landet, mener den lokale jægerformand. Foto: Anders Ole Olsen

Naboer »råger« op: Vi får stress af den konstante larm fra morgen til aften

Ringsted - 17. juni 2021 kl. 08:58 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

En stor gruppe mennesker har fået nok af de voksende rågekolonier i Ringsted Lystanlæg i det centrale Ringsted. Derfor prøver de nu at få Ringsted Kommune til at gøre mere ved problemet.

- Fra slutningen af februar måned kommer rågerne. Det betyder, at vi hen til slutningen af maj har deres larm hele døgnet rundt. Det er fra klokken 03:30 om morgenen til klokken 22:30 om aftenen. Man drømmer simpelthen ikke om, hvordan det larmer og sviner, siger Signe Jensen. Hun bor på matriklen i Dagmarsgade, om rågerne i anlægget, der finder sig godt til rette i de store, gamle træer.

- Det, der er problemet med sådan nogle rågekolonier, er, at de bedst kan lide at være rigtig mange sammen i en familie. De har ikke bare en enkelt rede. I år tror jeg, at der i hvert fald er 100 reder i vores ende, fortsætter hun.

Signe Jensen har derfor gjort det til en daglig rutine at vaske sine fliser, havemøbler og bil ren for råge-ekskrementer.

Signe Jensen forbinder sin ellers smukke have med stress på grund af rågelarm. Foto: Anders Ole Olsen

- Alle vores haver er jo overflyvningspladser, så vi har enorme mængder af fugle oppe i luften om især eftermiddagen og aftenen.

Rågernes påvirkning Ifølge Signe Jensen, som har boet ved anlægget i snart fire år, er problemet med rågernes larm kun blevet værre med årene.

- Det er simpelthen blevet et kæmpeproblem. Vi bor alt for tæt på, til at vi kan holde til den der lyd hele tiden, siger Signe Jensen, mens gruppen af naboer nikker i anerkendelse.

- Støjen fra rågerne skaber helt konkret stress og lydsensitivitet over for selv det mindste. Vi kan ikke have vores vinduer åbne, fordi vi bliver vækket klokken 03:30 om morgenen, når de går i gang med at skrige, forklarer Signe Jensen.

- Man bliver meget sensitiv i forhold til lyde, når man udsættes for den støj hele tiden. Vi har teenagere boende her, og jeg kan rende og råbe og skrige af dem hele tiden og sige, at de skal skrue ned for musikken. Der er altid grupper af unge mennesker i anlægget om sommeren, som spiller musik. Det har aldrig været et kæmpe irritationsmoment for os før, men nu er vi helt oppe at køre, hver eneste gang vi hører musik på grund af rågernes påvirkning. Man bliver nærmest helt paranoid, konstaterer hun.

Rågernes endeligt Problemet med råge-støj er værst om foråret, da det er der, de bygger reder og yngler. De mellemstore kragefugle i ordenen spurvefugle er fredet, men man kan dog som kommune indhente tilladelse til at regulere bestanden af rågeunger uden for reden fra 1. maj til 15. juni, hvis det for eksempel har baggrund i fare for menneskers sundhed. Her skal beboelsesejendomme være mindre end 200 meter fra rågekolonien, som det er tilfældet med naboerne til Ringsted Lystanlæg.

- Der er kommet en jæger ud fra 1. maj, som har forsøgt at skyde nogle af ungerne. Det er sådan set det, kommunen gør, men det har ingen effekt på mængden af råger. De skyder ganske rigtigt ungerne, men der er masser af rågeunger, der overlever, og de kommer jo tilbage til deres gamle reder, så nu har vi en rågekoloni i anlægget, og den bliver altså ved med at være der. Mængden af råger bliver bare flere og flere, fortæller Signe Jensen, der har et konkret og lovligt forslag til kommunen:

I februar måneder begynder rågerne at bygge reder, som denne i Ringsted Lystanlæg. Foto: Anders Ole Olsen

- Vores forslag går ud på, at rederne skal pilles ned i den periode, hvor der ikke er yngletid. Det må man nemlig gerne, og det er der masser af kommuner, der gør, siger Signe Jensen og føjer til:

- Men kommunen siger, det er for dyrt. Det kan vi godt blive temmelig ramt af at høre. De vil gerne bruge penge på en jæger, der går rundt og skyder lidt på må og få i maj måned, når vi har levet med støjen i flere måneder op til, ungerne er klar til at flyve, fordi det er først der, de må skyde dem, fremfor at de valgte en løsning, der hedder at gå i træerne i vinterperioden og få pillet rederne ned.

Rågernes pris Signe Jensen og naboerne giver ikke meget for kommunens konklusion om, at det er for dyrt at pille rederne ned. Man kan nemlig ikke sætte et prisskilt på menneskers sundhed, mener de.

- Argumentet om, at det er for dyrt, kan aldrig nogensinde blive et gyldigt argument. Vi kan læse, at vi bruger 50-60 millioner i det kommende anlægsbudget på sportsfaciliteterne på den anden side af anlægget. Det er fantastisk og noget, som vi alle sætter stor pris på, men så kan man også godt finde 30.000 kroner til et træfirma, der kan pille rederne ned, siger Signe Jensen.

Hvad med balancen mellem natur og mennesker. Dyrene skal vel også kunne være her?

- Vi er alle sammen enormt betaget af naturen, fordi vi bor så tæt på en så storslået natur, men man kan slet ikke høre fuglelivet i området, fordi rågerne overdøver alt og skræmmer andre fugle væk. Der er ingen lyde fra de små fugle for eksempel. Jeg går selv dagligt og nyder min have og kigger på alle de forskellige typer af dyr, der er herude, men der er ikke nogen ro herude mere, det er kun stress, jeg forbinder min have med, understreger Signe Jensen.

Rågernes egen medicin En gruppe borgere i Fredensborg Kommune fik i 2012 skræmt en rågekoloni væk fra deres boligområde med rågernes egen medicin, skriver Frederiksborg Amts Avis. Metoden gik ud på, at man i fire uger i vinterperioden dannede vagthold, hvor man på skift larmede tilbage med hundepropper og råb, hvilket ultimativt fik rågerne til at flyve fra reden, før den overhovedet var blevet bygget.

Har I overvejet en lignende metode her?

Flere naboer til Ringsted Lystanlæg er generet af rågelarm. Foto: Anders Ole Olsen

- Der er vi desværre oppe imod en overmagt, fordi vi kan ikke larme så højt, som de kan. Der er simpelthen for mange. Træerne er også så gamle og høje, så de er jo meget højt oppe, så det er nok ikke en mulighed, lyder det fra Signe Jensen.

Hvor går grænsen for jer i forhold til larmen?

- Vi er alle sammen nået dertil, hvor der skal ske noget nu. Vi har også skrevet til borgmesteren, som ikke har reageret. Vores næste skridt er så at lægge en plan, fordi vi vil have gjort noget ved det her problem. Det er ikke kun på grund af støjen, men også af hensyn til bevaringen af anlægget. Nogle af træerne er simpelthen ved at dø på grund af rågernes ekskrementer, så der skal ske noget nu. I og med anlægget er fredet, så er pointen, at man ikke må gribe ind over for træerne, men det gør rågerne jo, som er ved at tage livet af dem.

Den yderste konsekvens af rågernes larm er næsten ikke til at bære for Signe Jensen, forklarer hun:

- Det er, at vi ikke vil bo her mere. Sådan er det. Vi kan ikke leve med den her støjgene. Vi synes, at vi kom til paradis, da vi købte huset her i 2017, men det er så voldsomt at leve med sådan en støj et halvt år ad gangen.

Rågerne tages seriøst Ringsted Kommune tager naboerne til Ringsted Lystanlægs råge-frustration meget seriøst og alvorligt, lyder det fra Bent Bodebjerg, som er driftsleder i vej og park-afdelingen.

- Vi tager den seriøst og kigger på nogle løsninger, der kan understøtte skydningen af ungerne.

- Administrationen er ved at undersøge og afdække, hvad der kan gøres, og så forventer vi, at vi kan få nogle flere redskaber, siger han, der ikke på nuværende tidspunkt kan komme det nærmere.

Bent Bodebjerg oplyser dog, at man vil melde mere konkret ud, så snart mulighederne er undersøgt til bunds.