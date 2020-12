Nabobutik hjælper MB Fashion med mere plads

Marianne Byberg, MB Fashion, og Michael Tuchsen, Din Tøjmand, ved væggen mellem de to butikker, der snart bliver rykket. Foto: Thomas Olsen

Ringsted - 15. december 2020

Et rigtigt godt samarbejde og naboskab resulterer nu i, at MB Fashion får nogle kvadratmeter fra nabobutikken, Din Tøjmand.

MT Fashion har mange varer på relativt lidt plads. Naboen, Din Tøjmand, har til gengæld god plads.

- Jeg har mange kvadratmeter, så jeg kan godt være behjælpelig, siger Michael Tuchsen, ejer af Din Tøjmand.

Han afstår 38 kvadratmeter af sin butik, som Marianne Byberg så kan lægge til MB Fashion.

Det betyder, at Marianne Byberg bedre kan vise butikkens store udvalg.

- Men der er ikke nødvendigvis fordi, vil skal have flere varer. Vi skal have mere luft, slår Marianne Byberg fast.

Det betyder også, at det kommer to ekstra prøverum.

- De de mange aktiviteter, hvor der har været mange mennesker, der har jeg haft lånt prøverum hos Michael, fortæller Marianne Byberg.

Samarbejdet og det gode naboskab stopper ikke her, for under coronanedlukningen i RingStedet i foråret, der kunne man stadig handle i de butikker, hvor der var direkte adgang fra gaden. Det var der til Din Tøjmand. Michael Tuchsen tilbød derfor MB Fashion at sætte en dør op imellem butikkerne, så folk også kunne komme ind i Mariannes Bybergs butik.

- Vi er ekstremt gode til at samarbejde, understreger Marianne Bybjerg.

Det glæder også med andre butikker i centret. Marianne Byberg har holdt modeshows og venindeaftener, og her har andre af centrets forretninger også været inde over.

Michael Tuchsen lægger i det hele taget meget vægt på, at have et godt samarbejde med de øvrige herretøjsforretninger i Ringsted, både i bymidten og Ringsted Outlet og i RingStedet.

- Man bliver nødt til at løfte allesammen i flok, mener Michael Tuchsen.

Det var ellers ikke den letteste start Marianne Byberg fik, som butiksindehaver i RingStedet. Hun åbnede den 6. marts 2020, og nåede således kun at have ti dage, inden der var fuldstændig mennesketomt i centret.

Heldigvis har der været stor kundeopbakning, og selv om MB Fashion er relativt ny i centret, har den allerede gode, trofaste kunder. Kunderne kommer fra nær og fjern.

Der er også stor efterspørgsel på venindeaftener. Der er allerede nogle, der har booket til foråret.

- Jeg tror de faste kunder kommer, fordi vi prøver at gøre en forskel - give dem en oplevelse, fortæller Marianne Byberg.

- Service er et af de parametre, man vinder på, tilføjer Michael Tuchsen.

Det var i øvrigt Michael Tuchsen, der for et år siden fangede Marianne Byberg, så hun kort tid efter besluttede at åbne butik i RingStedet.

Det skete rent tilfældigt. Da Marianne Byberg var ude at juleshoppe hos Din Tøjmand, kom hun til at tale med ekspedienten om kasseapparatet. Ekspedienten spurgte, om Marianne Byberg stod for at skulle have nyt kasseapparat, for Michael Tuchsen havde et ekstra, som han måske ville sælge.

Det førte til, at Michael Tuchsen ringede til Marianne Byberg, og sagde hun skulle komme at kigge på kasseapparatet.

- Da jeg kom, nåede jeg ikke at se kasseapparatet, for Michael spurgte, om hun ville have lokalet, som Din Tøjmand rådede over på det tidspunkt.

Efter lidt betænkning besluttede Marianne Byberg at åbne forretning i RingStedet.

De er begge glade for samarbejdet, og der er blevet konfirmeret en del jordbærkager undervejs.

Foreløbig kan man juleshoppe i begge butikker. Ombygningen begynder formentlig en uge ind i det nye år, og hvor lang tid det tager, vides ikke.