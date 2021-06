Tommy Johannessen efterlyser en klarere stillingtagen til en gyllebeholders miljømæssige påvirkning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nabo til netop godkendt gylletank: Det er den helt forkerte vej at gå

Ringsted - 24. juni 2021 kl. 12:59 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Den kommer til at hæve sig 9,5 meter over jordoverfladen og rumme 5000 kubikmeter gylle, når den rammer marken mellem Vester Skov og Valsølille landsby.

Efter Svenstrup Gods fik tilladelse til én af de helt store gyllebeholdere i slutningen af maj, er det ikke længere et spørgsmål om hvis, men om hvornår den kommer.

Og det ærgrer mildt sagt Tommy Johannessen, beboer i området, der tidligere har ytret modstand overfor gyllebeholderen igennem en underskriftindsamling.

Sammen med 14 andre borgere fra lokalområdet rejser han endnu en klage over afgørelsen og sender den i dag torsdag afsted til Ringsted Kommune.

- I sidste ende er det her jo et slagsmål mellem penge og miljø. Ringsted Kommune har desværre valgt at give pengene forrang uden at tænke på miljøet og den kommende pilotnaturpark, som det ellers er meningen, at området en dag skal rumme, siger Tommy Johannessen og slår fast:

- Det er ikke bare ude af trit med tiden. Det er den helt, helt forkerte vej at gå.

»Kan ikke skjules« I afgørelsen har Ringsted Kommune lagt vægt på, at gyllebeholderen skal være skovgrøn og dækkes af et træhegn. En biogastragt og overdække skal mindske lugtgener.

Samtidig er gyllebeholderen flyttet 30 meter fra skellet mellem mark og skov, hvor den ellers skulle have været placeret. Det afholder dog ikke Svenstrup Gods fra at skulle søge om dispensation for at bygge indenfor den såkaldte skovbyggelinje, hvor der almindeligvis skal være mindst 300 meter mellem skov og bygning.

Samtidig mener Tommy Johannessen, at Ringsted Kommune har glemt at udarbejde en miljøundersøgelse - den såkaldte VVM-redegørelsen, der skal tage hensyn til gyllebeholderens mulige indvirkning på miljøet.

- Vi mener klart, at kommunens afgørelse også bør rumme en stillingtagen til pilotnaturparken, for det er ganske enkelt ikke muligt at skjule en 50000 kubikmeter stor gyllebeholder, fastslår Tommy Johannessen.

Det store i det små Gyllebeholderen skal etableres efter Svenstrup Gods har søgt om tilladelse til at udvide svinebesætningen på Overdrevsgården ved Vigersted. Den ansøgning har kommunen dog endnu ikke færdigbehandlet.

Ifølge Tommy Johannessen giver det dog et meget godt indblik i, at gyllebeholderen hænger sammen med noget større, som kommunen undlader at tager med i vurderingen. En vurdering, som han kalder enøjet.

- Kommunen forholder sig heller ikke til, at Skee Å senere løber ud i Tåstrup Å og derefter Storebælt, siger Tommy Johannessen.

Tabt herlighedsværdi Med klagen vil han og lokalområdets borgere kræve, at gyllebeholderens miljømæssige påvirkning bliver undersøgt.

Håbet er, at hvis planklagenævnet giver medhold, bliver den sendt videre til Byrådet. For Tommy Johannessen ville det beyde alverden at få sagen behandlet politisk, for som han slutter:

- En gyllebeholder betyder tabt herlighedsværdi, for jeg flyttede på landet for at flytte ud i smuk natur.