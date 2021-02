Nabo fik skræmt indbrudstyv væk

Torsdag klokken 13 slog en årvågen, 59-årig mand fra Ringsted alarm til politiet, fordi han netop havde overrasket en mand i færd med at bryde ind hos en af naboerne på Fluebæksvej i Benløse ved Ringsted.

Anmelderen havde råbt til manden, der opgav sit forehavende og flygtede til fods via stisystemet i retning mod Benløseparken.

Intens jagt Flere patruljer blev sendt til området for at lede efter indbrudstyven, der blev beskrevet som en 30-50 år mand. Han var kraftig bygget og 170-175 centimeter høj. Han havde kort sort krøllet hår og var iført blå jakke og grå joggingbukser.

Politiet fandt ikke den mistænkte og kunne efterfølgende konstatere, at et køkkenvindue hos en af anmelderens naboer var forsøgt brudt op, men uden at gerningsmanden var kommet ind i villaen.